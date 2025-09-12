UP Police SI : यूपी पुलिस एसआई भर्ती आवेदन में आज से करेक्शन का मौका, जानें कितने लाख आए फॉर्म

UP Police SI Vacancy 2025: यूपी पुलिस में 4543 सब इंस्पेक्टर भर्ती में अभ्यर्थी 12 सितंबर से 15 सितम्बर के बीच अपनी फॉर्म की डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार शाम तक 15 लाख से अधिक आवेदन हो चुके थे।

UP Police SI Vacancy 2025: यूपी पुलिस में 4543 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का चांस दिया गया है। अभ्यर्थी 12 सितंबर 2025 सुबह 6 बजे से 15 सितम्बर सुबह 6 बजे के बीच अपनी फॉर्म की डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ओटीआर से प्राप्त किए गये (Fetched) विवरण और अपलोडे की गई फोटो को संशोधित नहीं कर सकेंगे। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर थी। पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों की मांग पर संशोधन का मौका दिया है। भर्ती बोर्ड के अफसरों के मुताबिक दरोगा और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार शाम तक 15 लाख से अधिक आवेदन हो चुके थे। वहीं गुरुवार रात तक 21 लाख युवाओं ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें 4242 सब इंस्पेक्टर, 135 पीएसी प्लाटून कमाण्डर, विशेष सुरक्षा बल के 60 प्लाटून कमाण्डर और बंदायू, लखनऊ व गोरखपुर के लिए गठित महिला पीएसी वाहिनियों में 106 महिला प्लाटून कमाण्डर पद पर नियुक्ति होनी है।

संशोधन नोटिस में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा, 'उप निरीक्षक ना०पु० एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति/सूचना संख्याः पीआरपीबी-बी (उप निरीक्षक संवर्ग) 03/2025 दिनांक 12.08.2025 द्वारा दिनांक 12.08.2025 से 11.09.2025 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। विभिन्न स्तरों से प्राप्त हो रहे आग्रहों के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु दिनांक-12.09.2025 को प्रातः 06.00 बजे से 15.09.2025 को प्रातः 06:00 बजे तक आवेदन पत्र में संशोधन किये जाने हेतु मात्र एक अवसर प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट -https://upprpb.gov.in/ पर इस निमित्त दिए गए लिंक https://apply.upprprb.in पर जाकर रजिस्टर्ड एकाउण्ट क्रेडेंशियल अथवा आधार आईडी तथा डिजी लॉकर के माध्यम से अपने एकाउण्ट में लॉगिन करके उसमें दिए गए एप्लीकेशन हिस्ट्री के मोडिफाई डिटेल्स टैब / सेक्शन में जाकर अपने विवरण में संशोधन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ओटीपी०आर० से प्राप्त किए गए विवरण तथा अपलोडेड फोटो को संशोधित नहीं कर सकेंगे।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु मात्र एक अवसर प्रदान किया गया है। अतएव संशोधित आवेदन पत्र अंतिम रूप से 'अपडेट' किये जाने से पूर्व प्रत्येक खण्ड/टैब के अन्तर्गत अपना विवरण पूर्ण सावधानी से दर्ज एवं चेक कर लें। एक बार संशोधित आवेदन पत्र "अपडेट" करने के पश्चात् आप दर्ज किये गए विवरण में कोई संशोधन नहीं कर पायेंगे तथा पुनः संशोधन का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होगा। आवेदन पत्र पंजीकरण करने में आ रही किसी भी समस्या के निराकरण हेतु अभ्यर्थी इस हेल्प लाइन नम्बर -1800 9110 005 पर प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे के मध्य सम्पर्क कर सकते हैं।'

लिखित परीक्षा लिखित परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। यह 400 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय होगा। कुल प्रश्न 160 होंगे। सामान्य हिंदी, मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा से 40-40 प्रश्न आएंगे। चारों सेक्शन 100-100 नंबर के होंगे।

प्रत्येक विषय में 35 फीसदी अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे।

फिजिकल टेस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के संभावित नियम इस प्रकार है- पुरुषों के लिए - 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी।