UP Police SI Scorecard Date: यूपी पुलिस SI भर्ती का स्कोरकार्ड कल जारी होगा, यहां मिलेगा Link
UP Police SI Score Card 2026 Date: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) 22 जुलाई से SI भर्ती परीक्षा का नॉर्मलाइज्ड स्कोर जारी कर रहा है। अभ्यर्थी uppbpb.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
UPPRPB UP Police SI Score Card 2026 Date: उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर (SI) और समकक्ष पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती 2025 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड अंक यानी स्कोरकार्ड जारी करने की प्रक्रिया कल 22 जुलाई से शुरू की जाएगी। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
एक महीने तक उपलब्ध रहेगा लिंक
भर्ती बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थी 22 जुलाई से लेकर 21 अगस्त 2026 तक अपने नॉर्मलाइज्ड स्कोर पोर्टल पर देख और डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके समय रहते अपने अंक चेक कर लें ताकि भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सके।
क्यों लागू की गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया?
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन विभिन्न पालियों में कराया गया था। क्योंकि अलग-अलग पालियों के प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए सभी उम्मीदवारों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए भर्ती बोर्ड ने 'नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया' अपनाई है। इससे अभ्यर्थियों के अंकों का संतुलन बनाकर अंतिम मेरिट और कट-ऑफ तैयार की जाती है।
भर्ती की डिटेल्स
इस दरोगा भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के युवाओं में कितना जबरदस्त क्रेज था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल 4543 पदों के लिए 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा था। बोर्ड ने कुल 4,543 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (SI) के 4,242 पदों पर चयन हुआ। प्लाटून कमाण्डर (PAC) / उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पदों पर चयन पूरा हुआ। विशेष सुरक्षा बल (SSF) प्लाटून कमाण्डर के 60 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। महिला बटालियन उप निरीक्षकके 106 पदों पर महिला दरोगा का चयन किया गया।
कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सामान्य वर्ग से कुल 1,200 अभ्यर्थी, ओबीसी के 2,240, एससी के 1,017 और एसटी कैटेगरी के 86 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा में बेटियों ने भी कमाल किया है और कुल 954 महिला अभ्यर्थियों ने सब-इंस्पेक्टर का पद हासिल कर गौरव बढ़ाया है।
स्कोरकार्ड कैसे चेक करें?
- भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "UP Police SI 2025 Normalized Scorecard" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें।
4. आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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