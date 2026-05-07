UP Police SI Result 2026: यूपी पुलिस दारोगा रिजल्ट जारी, 12 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी अगले दौर के लिए पास
UP Police SI Result 2026 जारी हो गया है। 12,333 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और PST के लिए चुना गया है।
UP Police SI Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी दारोगा बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। भर्ती बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 12,333 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए सफल घोषित किया गया है। यह संख्या विज्ञापित पदों के मुकाबले करीब 2.7 गुना बताई जा रही है। खास बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों के अंक कटऑफ के बराबर रहे, उन्हें भी अगले चरण में शामिल किया गया है।
12,333 उम्मीदवार अगले चरण के लिए क्वालिफाई
भर्ती बोर्ड ने लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 12,333 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए योग्य घोषित किया है। यह संख्या कुल पदों के मुकाबले करीब 2.7 गुना है। जिन उम्मीदवारों के अंक कटऑफ के बराबर रहे, उन्हें भी अगले चरण में मौका दिया गया है। अब केवल वही उम्मीदवार डीवी और पीएसटी में शामिल हो सकेंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा की कटऑफ क्लियर की है।
पुरुष जनरल कटऑफ 369 के पार पहुंची
इस बार की कटऑफ ने कई अभ्यर्थियों को हैरान कर दिया है। कुल परीक्षा 400 अंकों की थी और पुरुष जनरल वर्ग की कटऑफ 369.87854 तक पहुंच गई। वहीं महिला वर्ग में भी कटऑफ काफी ऊंची रही।
|कैटेगिरी
|पुरुष कटऑफ (400 अंक)
|महिला कटऑफ (400 अंक)
|अनारक्षित
|369.87854
|360.50336
|EWS
|364.41142
|353.22001
|OBC
|364.56024
|353.76545
|SC
|350.91474
|337.94120
|ST
|334.65475
|306.91905
लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब दस्तावेज सत्यापन यानी DV और शारीरिक मानक परीक्षण यानी PST के दौर से गुजरना होगा। भर्ती बोर्ड ने बताया है कि इन परीक्षाओं का आयोजन मई 2026 के तीसरे सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। हालांकि अभी इसकी फाइनल तारीख और परीक्षा केंद्र घोषित नहीं किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें ताकि किसी जरूरी अपडेट को मिस न करें।
जून में होगी PET परीक्षा
डीवी और पीएसटी के बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET देनी होगी। भर्ती बोर्ड के अनुसार PET परीक्षा जून 2026 में आयोजित की जाएगी। यह चरण काफी अहम माना जाता है क्योंकि इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और फिटनेस की जांच की जाती है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके लिए अब सबसे बड़ी चुनौती फिजिकल तैयारी को मजबूत करना होगा। कई अभ्यर्थी अभी से दौड़ और फिटनेस प्रैक्टिस में जुट गए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव