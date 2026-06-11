UP Police SI Recruitment: बड़ी परेशानी हुई खत्म, दारोगा भर्ती के लिए 12 जून से मिलेगा फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक
यूपी पुलिस एसआई भर्ती का डीवी और पीएसटी 15 जून से शुरू होगा, जिसके लिए उम्मीदवार 12 जून से आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।
यूपी पुलिस में दरोगा (SI) बनने का ख्वाब देख रहे नौजवानों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। अगर आप भी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से निकाली गई 'उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025' के अगले चरण की तैयारियों में जी-जान से जुटे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। अक्सर परीक्षा की आपाधापी और लंबी प्रक्रिया के बीच छोटी-छोटी मगर जरूरी चीजें छूट जाती हैं। ऐसी ही एक बड़ी परेशानी आवेदन पत्र की कॉपी को लेकर सामने आ रही थी, जिसे अब भर्ती बोर्ड ने पूरी तरह से सुलझा लिया है। बोर्ड ने इस सिलसिले में एक ताजा और अहम नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक, जिन उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) से गुजरना है, वे अब बिना किसी परेशानी के 12 जून 2026 से अपने भरे हुए आवेदन पत्र की कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे।
उम्मीदवारों की परेशानी का समाधान
दरअसल, भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई उम्मीदवारों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। फॉर्म भरने के बाद काफी वक्त गुजर जाने की वजह से कई लोगों के पास उनके आवेदन पत्र की प्रिंटेड कॉपी या पीडीएफ फाइल मौजूद नहीं थी। जब भर्ती के अगले चरण के लिए आवेदन पत्र की कॉपी की जरूरत महसूस हुई और इसकी जानकारी बाहर आई, तो छात्रों में घबराहट फैल गई। इसे देखते हुए कई उम्मीदवारों ने इस परेशानी को लेकर भर्ती बोर्ड से संपर्क किया और अपनी स्थिति के बारे में बताया। छात्रों की इस जायज परेशानी को समझते हुए, यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने फौरन कदम उठाया। उम्मीदवारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया कि वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करने की सुविधा दोबारा चालू की जाए। अब किसी भी उम्मीदवार को पैनिक करने या परेशान होने की जरूरत नहीं है।
15 जून से शुरू होगा डीवी और पीएसटी का सिलसिला
भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, उप निरीक्षक और समकक्ष पदों के लिए दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) की शुरुआत 15 जून 2026 से होने जा रही है। यह कोई छोटी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। पूरी पारदर्शिता और सुगमता बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जनपदों में एक साथ चलाया जाएगा ताकि उम्मीदवारों को ज्यादा सफर न करना पड़े। इस चरण में पहुंचने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि जब वे अपने तय किए गए परीक्षा या परीक्षण स्थल पर पहुंचें, तो उनके पास उनके प्रवेश पत्र के साथ-साथ सभी जरूरी ओरिजिनल दस्तावेज मौजूद हों। इसके अलावा, जो सबसे अहम बात इस बार जोड़ी गई है, वो है आपके 'आवेदन पत्र की कॉपी'। इसी के मिलान से आपकी उम्मीदवारी को आगे के लिए पुख्ता किया जाएगा।
12 जून को एक्टिव हो जाएगा डाउनलोड लिंक
अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्म कहां से मिलेगा, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कर दिया है कि आवेदन पत्र डाउनलोड करने का लिंक 12 जून 2026 को वेबसाइट पर लाइव कर दिया जाएगा। आपको बस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, अपनी लॉगिन डिटेल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) दर्ज करनी हैं और अपने फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लेना है। इसे अपने बाकी के दस्तावेजों वाली फाइल में सुरक्षित रख लें ताकि डीवी या पीएसटी वाले दिन कोई भागदौड़ न करनी पड़े।
अफवाहों से रहें सावधान
भर्ती के इस अहम पड़ाव पर कई बार सोशल मीडिया या वॉट्सऐप ग्रुप्स पर गलत सूचनाएं फैलने लगती हैं। ऐसे मौकों पर कई बार ठग और दलाल भी सक्रिय हो जाते हैं जो नौकरी दिलाने का झूठा झांसा देते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर भर्ती बोर्ड ने एक बहुत ही सख्त सलाह जारी की है। बोर्ड ने उम्मीदवारों से गुजारिश की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह, भ्रामक खबरों या अनधिकृत दावों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। परीक्षा, रिजल्ट, एडमिट कार्ड या डीवी-पीएसटी की तारीखों से जुड़ी कोई भी छोटी-बड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ यूपीपीआरपीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही शेयर की जाएगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप नियमित तौर पर बोर्ड की वेबसाइट विजिट करते रहें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव