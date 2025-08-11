UP Police SI Bharti: यूपी एसआई के लिए 4543 पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द; UPPRPB ने बढ़ाई उम्मीदें

UP Police SI Bharti: यूपी पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना देखने वालों के लिए खुशखबरी है। 4543 पदों पर भर्ती आने वाली है जिसके नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा है।

UP Police SI Bharti: लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने बड़ी खुशखबरी दी है। बोर्ड ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कुल 4543 पदों पर भर्ती की पुष्टि की गई है। यह नोटिस बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। अब उम्मीदवारों को बस विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार है, जो इस हफ्ते जारी किया जाएगा। शॉर्ट नोटिस के मुताबिक, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। हालांकि, सटीक तारीखें विस्तृत विज्ञापन में ही स्पष्ट होंगी।

UP Police SI Bharti 2025 के लिए जल्द आएगा नोटिफिकेशन यह भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न विभागों में सब-इंस्पेक्टर के पदों को भरने के लिए होगी। भर्ती के मुख्य बिंदुओं के अनुसार, कुल 4543 पदों पर नियुक्ति होगी और चयनित उम्मीदवारों को 27900 रुपये से 104400 रुपये के वेतनमान (पे लेवल-6) के साथ विभिन्न भत्ते दिए जाएंगे। इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित है, जबकि आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।