UP Police SI Marks OUT, Link: यूपी पुलिस एसआई नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जारी, 15.75 लाख ने किया था आवेदन
UP Police SI Normalization Marks Score Card 2026 : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड अंक जारी कर दिए हैं।
UPPRPB UP Police SI Normalization Marks Score Card 2026 : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के नॉर्मलाइज्ड अंक जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड देख सकते हैं। अभ्यर्थी 22 जुलाई से लेकर 21 अगस्त 2026 तक अपने नॉर्मलाइज्ड स्कोर पोर्टल पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
स्कोरकार्ड कैसे चेक करें?
1. भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "UP Police SI 2025 Normalized Scorecard" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें।
4. आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।
क्यों लागू की गई नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया?
यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन विभिन्न पालियों में कराया गया था। क्योंकि अलग-अलग पालियों के प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए सभी उम्मीदवारों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए भर्ती बोर्ड ने 'नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया' अपनाई है। इससे अभ्यर्थियों के अंकों का संतुलन बनाकर अंतिम मेरिट और कट-ऑफ तैयार की जाती है।
भर्ती की डिटेल्स
इस दरोगा भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के युवाओं में कितना जबरदस्त क्रेज था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल 4543 पदों के लिए 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा था। बोर्ड ने कुल 4,543 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस (SI) के 4,242 पदों पर चयन हुआ। प्लाटून कमाण्डर (PAC) / उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पदों पर चयन पूरा हुआ। विशेष सुरक्षा बल (SSF) प्लाटून कमाण्डर के 60 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। महिला बटालियन उप निरीक्षकके 106 पदों पर महिला दरोगा का चयन किया गया।
कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सामान्य वर्ग से कुल 1,200 अभ्यर्थी, ओबीसी के 2,240, एससी के 1,017 और एसटी कैटेगरी के 86 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इस परीक्षा में बेटियों ने भी कमाल किया है और कुल 954 महिला अभ्यर्थियों ने सब-इंस्पेक्टर का पद हासिल कर गौरव बढ़ाया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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