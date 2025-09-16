UPP SI date : 15.75 लाख देंगे यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा, बोर्ड ने बताया कब आएगी डेट

यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक व समकक्ष 4543 पदों पर भर्ती के लिए 15 लाख 75 हजार 760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें 1166386 पुरुष और 409374 महिला अभ्यर्थी हैं। भर्ती बोर्ड अब लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में लग गया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा तिथि के बारे में चार सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी। दरोगा भर्ती के लिए 12 अगस्त से 11 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इसमें 15 सितम्बर की शाम छह बजे तक आवेदन शुल्क जमा करने और ब्योरे में संशोधन का मौका दिया गया था। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी एसबी शिरडकर के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो गई है।