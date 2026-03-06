UP Police SI Exam City : यूपी पुलिस एसआई भर्ती एग्जाम सिटी आज uppbpb.gov.in से करें डाउनलोड, यहां मिलेगा Link
UP Police SI Exam City : 4543 यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी आज 6 मार्च को जारी होगी। अभ्यर्थी अपनी एग्जाम सिटी uppbpb.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि डालकर इसे डाउनलोड करना होगा।
UP Police SI Exam City : यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी आज 6 मार्च को जारी होगी। अभ्यर्थी अपनी एग्जाम सिटी uppbpb.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप से उन्हें अपने परीक्षा शहर व सटीक परीक्षा तिथि की जानकारी मिलेगी ताकि वह अपनी यात्रा की योजना बना सकें। उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करना होगा और सिटी डिटेल्स डाउनलोड करनी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह स्लिप केवल परीक्षा शहर की अग्रिम जानकारी के लिए है, इसे एडमिट कार्ड नहीं माना जाएगा।
आपको बता दें कि यूपी पुलिस एसआई लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को राज्य के 75 जिलों में होगी। दोनों दिन परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 तक और दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 तक होगी। इस भर्ती के जरिए यूपी पुलिस में 4543 सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति होगी। यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक व समकक्ष 4543 पदों पर भर्ती के लिए 15 लाख 75 हजार 760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें 1166386 पुरुष और 409374 महिला अभ्यर्थी हैं।
कब आएंगे यूपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड ( UP Police SI Admit Card )
अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से तीन तीन दिन पहले जारी होंगे। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 14 मार्च को है, उनके एडमिट कार्ड 11 मार्च 2026 को आएंगे। और जिनकी परीक्षा 15 मार्च को है, उनके एडमिट कार्ड 12 मार्च 2026 को आएंगे। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय-समय पर जारी होने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें।
कैसे डाउनलोड करें यूपी पुलिस एसआई एग्जाम सिटी ( How to download UP Police SI Exam City )
- uppbpb.gov.in पर जाएं।
- यूपी पुलिस एसआई एग्जाम सिटी लिंक पर क्लिक करें।
- अपनी पंजीकरण संख्या व जन्मतिथि डालें।
- सब्मिट करने पर आपकी एग्जाम सिटी डिटेल्स सामने आ जाएगी। ध्यान रहें इसे एडमिट कार्ड न समझें।
यूपी एसआई भर्ती में कौन कौन से पद
4543 यूपी पुलिस भर्ती में 4242 सब इंस्पेक्टर, 135 पीएसी प्लाटून कमाण्डर, विशेष सुरक्षा बल के 60 प्लाटून कमाण्डर और बंदायू, लखनऊ व गोरखपुर के लिए गठित महिला पीएसी वाहिनियों में 106 महिला प्लाटून कमाण्डर पद पर नियुक्ति होनी है।
यूपी एसआई लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है
लिखित परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। यह 400 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय होगा। कुल प्रश्न 160 होंगे। सामान्य हिंदी, मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा से 40-40 प्रश्न आएंगे। चारों सेक्शन 100-100 नंबर के होंगे।
प्रत्येक विषय में 35 फीसदी अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे।
यूपी एसआई फिजिकल टेस्ट
शारीरिक दक्षता परीक्षा के संभावित नियम इस प्रकार है- पुरुषों के लिए - 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी।
महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किमी दौड़ना होगा।
