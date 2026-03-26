Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP Police SI ASI Result 2026 OUT: यूपी पुलिस एसआई-एएसआई भर्ती फाइनल रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से देखें परिणाम

Mar 26, 2026 06:44 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

UP Police SI ASI Result 2026 Download: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (Clerk) और ASI (Accounts) भर्ती-2023 का फाइनल रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है।

UP Police SI ASI Result 2026 OUT: यूपी पुलिस एसआई-एएसआई भर्ती फाइनल रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से देखें परिणाम

UP SI ASI Result 2026 Declared: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (Clerk) और ASI (Accounts) भर्ती-2023 का फाइनल रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। लंबे समय से अपनी मेहनत का फल देख रहे अभ्यर्थी अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न विभागों में गोपनीय, लिपिक और लेखा संवर्ग के पदों को भरा जाना है। बोर्ड ने चयन के सभी चरणों—लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST), टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट—के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की है।

900 से अधिक पदों पर हुई भर्ती

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस भर्ती अभियान के तहत कुल 921 पदों को भरने का लक्ष्य रखा था। इसमें सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) के 268 पद, एएसआई (लिपिक) के 449 पद और एएसआई (लेखा) के 204 पद शामिल थे। आज जारी हुए रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर और नाम पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराए गए हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां और चयन का सफर

यह भर्ती प्रक्रिया कई चरणों से गुजरी है, लिखित परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का रिजल्ट 10 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था। टाइपिंग टेस्ट 21 और 22 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ। स्टेनोग्राफी टेस्ट 28 फरवरी 2026 को आयोजित किया गया था। फाइनल रिजल्ट की घोषणा आज, 26 मार्च 2026 को बोर्ड ने फाइनल मेंरिट लिस्ट जारी कर दी।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस भर्ती 2026: अक्टूबर-नवंबर में होगी 1933 पदों पर लिखित परीक्षा
ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस SI भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगा 5 मिनट का ज्यादा समय
ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस SI भर्ती में सैंडल चप्पल पहनकर ही जाएं, ढाई घंटे पहले आएं ये अभ्यर्थी

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

अभ्यर्थी अपना परिणाम नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर "Top Notices सेक्शन में 'UP Police SI, ASI Final Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
  3. आपके सामने एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें चयनित अभ्यर्थियों की सूची होगी।
  4. अपने कीबोर्ड पर 'Ctrl + F' दबाएं और अपना रोल नंबर या नाम टाइप करें।
  5. यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो इसका मतलब है कि आपका चयन हो गया है।
  6. भविष्य के लिए इस फाइल को डाउनलोड कर प्रिंटआउट जरूर ले लें।

कट-ऑफ और आगे की प्रक्रिया

रिजल्ट के साथ ही बोर्ड ने श्रेणीवार (कैटेगरी-वाइज) कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं। सफल अभ्यर्थियों को अब अंतिम चरण यानी मेडिकल परीक्षण और कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसकी सूचना बोर्ड द्वारा जल्द ही ई-मेल या आधिकारिक नोटिस के जरिए दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। परीक्षा नियंत्रक ने उम्मीद जताई है कि चयनित उम्मीदवार अपनी योग्यता और लगन से पुलिस सेवा का मान बढ़ाएंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
UPPRPB Up Police Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, RBSE Class 5th 8th Result 2026 Live , RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026 Live, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।