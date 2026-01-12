यूपी पुलिस में SI-ASI के 537 पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तारीख का रखें ध्यान; बस कुछ दिन बाकी

संक्षेप: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यूपी पुलिस में शानदार मौका है। सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 537 पदों पर भर्ती निकली है।

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर (गोपनीय) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क व अकाउंट्स) के कुल 537 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड ने साफ किया है कि आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा , जबकि अन्य राज्यों के सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा।

पदों का विवरण और योग्यता इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क) के हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर (गोपनीय) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) के पद भी शामिल हैं।

सब इंस्पेक्टर (गोपनीय) के लिए 112 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री जरूरी है। साथ ही हिंदी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। कंप्यूटर में डोएक सोसाइटी से ओ लेवल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क) के 311 पद हैं। इसके लिए भी स्नातक डिग्री के साथ हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की निर्धारित गति और कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र जरूरी है।

असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) के 114 पदों के लिए बीकॉम या लेखाशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें हिंदी टाइपिंग की न्यूनतम 15 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य रखी गई है।

आयु सीमा और वेतनमान उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जुलाई 2025 के आधार पर होगी। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष , जबकि भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी।

वेतनमान की बात करें तो सब इंस्पेक्टर (गोपनीय) को 35,400 से 1,12,400 रुपये , जबकि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों के लिए 29,200 से 92,300 रुपये तक वेतन दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, कौशल परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी, जिसमें 200 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, गणित और मानसिक योग्यता से सवाल होंगे। न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।

आवेदन शुल्क और आवेदन प्रक्रिया आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है, जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।