UP Police Admit Card : यूपी पुलिस SI , ASI एडमिट कार्ड जारी, इन अभ्यर्थियों को लानी होगी 2 फोटो

UP Police SI, ASI Admit Card : यूपी पुलिस में एसआई (गोपनीय),एएसआई (लिपिक) व एएसआई (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिए एक व दो नवंबर को आफलाइन लिखित परीक्षा प्रदेश के 430 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। यह परीक्षा कड़े सुरक्षा घेरे में होगी। आयोग ने देर रात प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। अभ्यर्थी उन्हें www.upprpb.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक एक नवम्बर को 10 जिलों में कम्प्यूटर आपरेटर की लिखित परीक्षा 244 केन्द्रों पर होगी। इनमें सबसे ज्यादा 47 परीक्षा केन्द्र लखनऊ में बने हैं। इसी तरह दो नवम्बर को एसआई व एएसआई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 10 जिलों में 186 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। इस परीक्षा के भी सबसे ज्यादा 35 केन्द्र लखनऊ में होंगे।

गड़बड़ फोटो लगाने वालों को दो फोटो लानी होंगी यूपी पुलिस के लिपिक संवर्ग में एसआई (गोपनीय),एएसआई (लिपिक)व एएसआई (लेखा) और कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए 1172 अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी मिली है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने uppbpb.gov.in पर ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इनको अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चिपकानी होगी। एक अतिरिक्त रंगीन फोटो भी परीक्षा केन्द्र पर लानी होगी।

कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए सीधी भर्ती 2023 के तहत 930 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर 2025 को होगा। वहीं पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती-2023 के तहत 921 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2025 को होगा।

रजिस्ट्रेशन नम्बर उपलब्ध नहीं तो क्या करें जिन अभ्यर्थियों के पास रजिस्ट्रेशन नम्बर उपलब्ध नहीं है, वे अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट- https://uppbpb.gov.in पर दिये गये लिंक पर जाकर "पंजीकरण संख्या प्राप्त करे " पर क्लिक करें। अपना आधार कार्ड नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर तथा जन्मतिथि डाल कर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त कर सकते है ।

ऑनलाइन लिखित परीक्षा 400 अंकों की: भर्ती के लिए 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इसमें सामान्य हिंदी व कंप्यूटर ज्ञान पर 100 अंक, सामान्य जानकारी व सामयिक विषयों पर 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानयिक योग्यता परीक्षा पर 100 अंक और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा व तार्किक परीक्षा पर 100 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच के बाद शारीरिक मानक परीक्षण और कंप्यूटर टाइपिंग एवं आशुलिपि परीक्षा की होगी। भूतपूर्व सैनिकों को पांच, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दो प्रतिशत तथा महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।

वेतनमान - पुलिस उप निरीक्षक समूह 'ग' - 9300 - 34800 रुपए। ग्रेड पे 4200 के साथ 112400 रुपए तक।