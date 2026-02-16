UP Police Typing Test 2026: यूपी पुलिस SI और ASI टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड आउट, Direct Link
UP Police Typing Test Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) के पदों पर भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने टाइपिंग टेस्ट के लिए आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण (DV/PST) में सफलता प्राप्त की थी, वे अब अपना एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।
टाइपिंग टेस्ट की डिटेल्स
यूपी पुलिस की इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम सेपुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के रिक्त पदों को भरा जाना है। टाइपिंग टेस्ट इस भर्ती प्रक्रिया का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण चरण है। इसमें अभ्यर्थियों की टाइपिंग स्पीड और सटीकता का मूल्यांकन किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस चरण को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, उन्हें ही अगले दौर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "SI/ASI Typing Test Admit Card 2026" से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें।
4. कैप्चा कोड भरें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे अच्छी तरह जांच लें और डाउनलोड कर लें।
6. भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट लेना न भूलें।
महत्वपूर्ण निर्देश और परीक्षा केंद्र
बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए समय और स्थान का कड़ाई से पालन करें। परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से कम से कम एक घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) और दो पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना आवश्यक है।
एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का नाम, शिफ्ट का समय और टाइपिंग टेस्ट के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए 'इनस्क्रिप्ट' या 'रेमिंगटन गेल' कीबोर्ड लेआउट और अंग्रेजी टाइपिंग के मानकों की जानकारी स्पष्ट रूप से साझा की गई है।
भविष्य की प्रक्रिया
टाइपिंग टेस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चरण यानी चिकित्सा परीक्षण और कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम नियुक्ति दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे भर्ती से संबंधित किसी भी फर्जी सूचना से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारियों पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स