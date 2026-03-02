UP Police SI Admit Card 2026: UP पुलिस SI एडमिट कार्ड 2026 का इंतजार, परीक्षा से पहले जानें एग्जाम पैटर्न
UPPRPB UP Police SI Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा आयोजित की जाने वाली सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बोर्ड जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। बोर्ड आगामी 14 और 15 मार्च 2026 को प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर इस लिखित परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है।
1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड मार्च के पहले सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी कर दिए जाएंगे। यह परीक्षा प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4,543 रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
दो दिनों तक चलेगी परीक्षा (एग्जाम शेड्यूल)
यूपी पुलिस एसआई की लिखित परीक्षा दो दिनों तक अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को देखते हुए बोर्ड ने पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।
परीक्षा की तारीख: 14 मार्च (शनिवार) और 15 मार्च (रविवार), 2026।
शिफ्ट टाइमिंग: परीक्षा दो शिफ्टों (सुबह और दोपहर) में आयोजित होगी। सटीक जानकारी अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी।
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Notice' या 'Latest News' सेक्शन में 'UP Police SI Admit Card 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (DOB) दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरकर 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे डाउनलोड करें और रंगीन प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
परीक्षा केंद्र पर क्या साथ ले जाएं?
परीक्षा के दिन किसी भी असुविधा से बचने के लिए उम्मीदवार ये चीजें साथ रखें:
एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी।
एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी)।
हाल ही की दो पासपोर्ट साइज फोटो।
ट्रांसपेरेंट पेन (निर्देशानुसार)।
ध्यान दें: मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा हॉल में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न
सब-इंस्पेक्टर पद के लिए चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से चार चरणों में पूरी होती है:
लिखित परीक्षा (CBT/OMR): इसमें सामान्य हिंदी, कानून/संविधान, सामान्य ज्ञान, और रीजनिंग जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे।
लिखित परीक्षा
लिखित परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। यह 400 अंकों की होगी। 2 घंटे का समय होगा। कुल प्रश्न 160 होंगे। सामान्य हिंदी, मूलविधि/संविधान/सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/ तार्किक परीक्षा से 40-40 प्रश्न आएंगे। चारों सेक्शन 100-100 नंबर के होंगे।
प्रत्येक विषय में 35 फी प्रदी अंक और कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे।
फिजिकल टेस्ट
शारीरिक दक्षता परीक्षा के संभावित नियम इस प्रकार है- पुरुषों के लिए - 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी।
महिलाओं को 16 मिनट में 2.4 किमी दौड़ना होगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST: शारीरिक मानक परीक्षण।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): इसमें दौड़ शामिल होती है।
मेडिकल परीक्षण: अंतिम चयन से पहले स्वास्थ्य जांच।
