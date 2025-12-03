UP Police Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर पर निकली भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

संक्षेप: UP Police Sahayak Parichalak Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन uppbpb.gov.in पर शुरू हो चुकी है।

UP Police Sahayak Parichalak Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने 'सहायक परिचालक' (असिस्टेंट ऑपरेटर) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन uppbpb.gov.in पर शुरू हो चुकी है।

बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सहायक परिचालक के कुल 44 रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्होंने 12वीं कक्षा फिजिक्स और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की है।

जरूरी तारीखें और योग्यता इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता: इस पद के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है, जिसमें उनके पास फिजिक्स और गणित विषय अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

आयु सीमा: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

UP Police Sahayak Parichalak Recruitment 2025 Notification Link आवेदन शुल्क और प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upprpb.in पर की जा रही है। सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। एससी (SC) और एसटी (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 400 रुपये तय किया गया है। शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा।

चयन प्रक्रिया - सहायक परिचालक के पदों पर उम्मीदवारों का चयन कई चरणों की परीक्षा के बाद होगा। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) देना होगा।

इन सभी चरणों को पास करने के बाद, उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और अंत में एक मेडिकल जांच होगी। सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही अंतिम नियुक्ति दी जाएगी।