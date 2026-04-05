हो जाएं तैयार! यूपी पुलिस में 81000 भर्तियों का बड़ा ऐलान, SI समेत कई पदों पर मौका
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस में 81 हजार से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है।
उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी पहनने का ख्वाब देख रहे नौजवानों के लिए एक बेहद शानदार खबर है। अगर आप भी यूपी पुलिस में भर्ती होने की जी-तोड़ तैयारी कर रहे हैं तो अपनी मेहनत को थोड़ा और तेज कर दीजिए। आने इस वित्तीय वर्ष 2026-27 सूबे के युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि अगले एक ही साल के भीतर यूपी पुलिस महकमे में 81,000 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्तियां की जाएंगी। यह राज्य के पुलिस फोर्स के इतिहास में होने वाले अब तक के सबसे बड़े भर्ती अभियानों में से एक है।
सीएम योगी का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ हजारों बेरोजगार युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा बल्कि पुलिस का पूरा सिस्टम भी पहले से ज्यादा मॉडर्न, तेज और असरदार बन सकेगा। एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री ने पुलिस के अलग-अलग विभागों के कामकाज का बारीकी से जायजा लिया और भविष्य की रणनीति तय की। उन्होंने साफ किया कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बेहतरीन तकनीक, साफ-सुथरे कामकाज और काबिल मैनपावर के बीच एक सही तालमेल होना बहुत जरूरी है।
इन पदों पर होगी भर्ती
मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस महा-भर्ती अभियान के तहत पुलिस विभाग में कई अलग-अलग पदों को भरा जाएगा। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं -
- सब-इंस्पेक्टर (दारोगा)
- सिविल पुलिस कांस्टेबल (सिपाही)
- रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर
- कंप्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए)
- पुलिस सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय)
कैसे की जाएगी चयन की प्रक्रिया
इनमें से कुछ भर्तियों की शुरुआत हो भी चुकी है। मुख्यमंत्री ने यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को सख्त हिदायत दी है कि चयन की पूरी प्रक्रिया एक तय टाइमलाइन के भीतर ही पूरी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि भर्तियां पूरी तरह से मेरिट और आरक्षण के नियमों को ध्यान में रखकर की जाएं। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या भाई-भतीजावाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं का सिस्टम पर पूरा भरोसा बना रहे इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से तकनीक पर आधारित और पारदर्शी बनाने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव