UP Police Exam Date: यूपी पुलिस भर्ती 2026; अक्टूबर-नवंबर में होगी 1933 पदों पर लिखित परीक्षा, बोर्ड ने जारी किया अपडेट
UP Police Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने राज्य पुलिस के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1933 पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लिखित परीक्षाओं का आयोजन इसी साल अक्टूबर और नवंबर महीने में किया जाना प्रस्तावित है।
UP Police Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने राज्य पुलिस के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1933 पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ताजा अपडेट के अनुसार, इन पदों के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन इसी साल अक्टूबर और नवंबर महीने में किया जाना प्रस्तावित है। लंबे समय से परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का सही समय है। बोर्ड ने अलग-अलग भर्ती के लिए परीक्षा का खाका तैयार कर लिया है।
इन पदों पर होनी है भर्ती
भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा अभियान पुलिस विभाग के तकनीकी और क्लर्कियल पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। कुल 1933 पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है:
गोपनीय और क्लर्क : बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षक (SI-गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (ASI-लिपिक) और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (ASI-लेखा) के कुल 537 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में आयोजित होगी।
कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए: इस भर्ती अभियान का सबसे बड़ा हिस्सा कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए है। कुल 1352 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं के लिए यह एक शानदार अवसर है।
सहायक परिचालक: इसके साथ ही रेडियो संवर्ग के तहत सहायक परिचालक के 44 पदों पर भी भर्ती की लिखित परीक्षा इसी समय सीमा के भीतर कराई जाएगी।
बोर्ड की तैयारी और आगामी प्रक्रिया
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने कहा है कि परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों का चयन और सुरक्षा मानकों पर काम शुरू हो चुका है। भर्ती बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा शेड्यूल और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जारी करेगा।
पदों की संख्या सीमित है और उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की संभावना है, इसलिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें।
कैसे करें तैयारी?
अक्टूबर-नवंबर में होने वाली इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अपने विषय पर पकड़ मजबूत करनी होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तकनीकी ज्ञान, तो वहीं क्लर्कियल पदों के लिए टाइपिंग और अकाउंट्स की जानकारी महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा सामान्य ज्ञान, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। राज्य सरकार का लक्ष्य इन भर्तियों को समय पर पूरा कर विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाना है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स