अफवाह फैलाई तो जाना पड़ेगा सीधा जेल; यूपी पुलिस परीक्षा से पहले भर्ती बोर्ड का कड़ा फरमान
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने चेतावनी दी है कि परीक्षा सामग्री को सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ सख्त एंटी पेपर लीक कानून के तहत सीधी जेल होगी।
उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी पहनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए एक बेहद जरूरी और अलर्ट करने वाली खबर है। पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से 'पेपर लीक' गैंग ने मेहनती और होनहार छात्रों के सपनों से खिलवाड़ किया था, उसे देखते हुए अब यूपी सरकार और पुलिस विभाग पूरी तरह से 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) के मोड में आ चुके हैं। अगर आप भी यूपी पुलिस की आगामी परीक्षाओं (जैसे सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल भर्ती) में बैठने जा रहे हैं या किसी भी तरह से इन परीक्षाओं से जुड़े हैं, तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) के परीक्षा नियंत्रक ने लखनऊ से एक सख्त आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर परीक्षा के नाम पर कोई भी 'खेल' अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए, इस पूरी चेतावनी और नए कड़े कानून को आसान जुबान में तफ्सील से समझते हैं ताकि आपसे जाने अनजाने में कोई बड़ी भूल न हो जाए।
1. सोशल मीडिया पर रखी जा रही है पैनी नजर
हम सब जानते हैं कि आजकल टेलीग्राम (Telegram), व्हाट्सएप (WhatsApp), और एक्स (X पहले ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कितनी जल्दी अफवाहें फैलती हैं। कई बार कुछ व्यूज और लाइक्स के चक्कर में या फिर भोले भाले छात्रों से ठगी करने के इरादे से लोग परीक्षा के फर्जी पेपर या उसकी सामग्री शेयर करने लगते हैं।
भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिस में साफ शब्दों में कहा है कि परीक्षा से जुड़ी कोई भी सामग्री, प्रश्न पत्र (Question Paper), या उसके कंटेंट पर सोशल मीडिया पर चर्चा करना, उसका विश्लेषण (Analysis) करना या उसे फैलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बोर्ड और यूपी पुलिस की साइबर टीमें लगातार इंटरनेट की 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। अगर किसी ने भी मौखिक (बोलकर), लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या किसी यांत्रिक माध्यम से पेपर से जुड़ी कोई भी जानकारी छापने, सेव करने या शेयर करने की कोशिश की, तो उस पर गाज गिरना तय है।
2. 'यूपी सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024' का चलेगा डंडा
सरकार ने नकल माफियाओं और अफवाह फैलाने वालों की कमर तोड़ने के लिए हाल ही में 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024' (UP Public Examination Act, 2024) लागू किया है। यह देश के सबसे सख्त एंटी पेपर लीक कानूनों में से एक है।
इस नए कानून के तहत:
परीक्षा की पवित्रता भंग करने वालों या पेपर लीक से जुड़ी अफवाह फैलाने वालों पर 1 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना और आजीवन कारावास (उम्रकैद) तक की सख्त सजा का प्रावधान है।
अगर आप अनजाने में भी किसी ऐसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं जहां पेपर लीक या 'आंसर की' (Answer Key) का दावा किया जा रहा है और आप उसे अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो आप भी इस कानून के लपेटे में आ सकते हैं।
3. ओएमआर (OMR) शीट को लेकर भी है कड़ा नियम
बोर्ड ने परीक्षा केंद्र पर होने वाली धांधली को रोकने के लिए एक और बेहद अहम चेतावनी दी है। कई बार छात्र परीक्षा खत्म होने के बाद अपनी असली ओएमआर (OMR) शीट अपने साथ घर ले जाने की कोशिश करते हैं।
नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी उम्मीदवार या व्यक्ति परीक्षा केंद्र से मिली मूल (Original) OMR शीट को बाहर ले जाते हुए पकड़ा गया, या अनाधिकृत (Unauthorized) तरीके से किसी भी परीक्षा सामग्री को अपने कब्जे में रखे हुए मिला, तो उसके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक और वैधानिक (कानूनी) कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार का न सिर्फ एग्जाम कैंसिल होगा, बल्कि उसका पूरा करियर हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता है।
क्या करें और किन बातों से बचें?
अफवाहों से रहें दूर: यूट्यूब या टेलीग्राम पर "यही पेपर आएगा" या "लीक हो गया पेपर" जैसे दावों वाले सनसनीखेज वीडियो और लिंक्स से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें।
ऑफिशियल जानकारी पर भरोसा: एडमिट कार्ड, परीक्षा का समय, एग्जाम सेंटर या नियमों में किसी भी बदलाव की पक्की जानकारी के लिए सिर्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://uppbpb.gov.in को ही चेक करें।
तुरंत करें शिकायत: अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति परीक्षा के नाम पर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है या सोशल मीडिया पर पेपर बेचने का दावा कर रहा है, तो बिना डरे तुरंत स्थानीय पुलिस या यूपी पुलिस के आधिकारिक एक्स (X) हैंडल (@Uppolice) पर इसकी सूचना दें।
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड इस बार किसी भी तरह की चूक के मूड में नहीं है। पुलिस महानिदेशक (DGP) और गृह विभाग की सीधी नजर इस पूरी प्रक्रिया पर है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि वे अपनी रातों की नींद और दिन की मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। किसी भी शॉर्टकट के झांसे में न आएं, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव