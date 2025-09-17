UP Police Exam dates : यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, SI और ASI भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित

UP Police Exam 2025 dates: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ‘ए’सहायक उप निरीक्षक (एएसआई)-एसआई भर्ती परीक्षा एक और दो नवम्बर को होंगी। यह लखनऊ समेत 10 परीक्षा केन्द्रों पर होगी।

UP Police Exam 2025 dates: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ‘ए’सहायक उप निरीक्षक (एएसआई)-एसआई भर्ती परीक्षा एक और दो नवम्बर को होंगी। यह लखनऊ समेत 10 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। 2050 पदों पर दो लाख ने आवेदन किया है। पुलिस भर्ती बोर्ड के डीजी एसबी शिरडकर के मुताबिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 1129 पदों के लिए 101396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह परीक्षा एक नवम्बर (शनिवार) को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एक पाली में होगी।

इसके लिए परीक्षा केन्द्र लखनऊ, आगरा, बरेली, कानपुर नगर, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी में बनाए गए हैं। एएसआई, एएसआई लिपिक व लेखा के 921 पदों के लिए 77079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इन पदों की परीक्षा दो नवम्बर (रविवार) को सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। जिन परीक्षा केन्द्रों पर कम्प्यूटर आपरेटर की परीक्षा होगी, उन्हीं केन्द्रों पर एएसआई, एसआई भर्ती की परीक्षा होगी।

प्रवेश पत्र व परीक्षा केन्द्रों की जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी भर्ती बोर्ड के मुताबिक परीक्षा शहरों का नाम परीक्षा तिथि से सात दिन पहले जारी किया जाएगा। प्रवेश पत्र परीक्षा से तीन दिन पहले बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे लोग वेबसाइट को देखते रहे।

मुख्य बिंदु 1 नवंबर: कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए परीक्षा

- 1129 पदों के लिए कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया

- परीक्षा 1 नवंबर (शनिवार) को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एक पाली में होगी।

2 नवंबर: ASI और SI (गोपनीय) परीक्षा

- 921 पदों के लिए 77,079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

- परीक्षा 2 नवंबर 2025 (रविवार) को सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी।