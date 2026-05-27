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UP Police DV, PST date : यूपी पुलिस SI भर्ती डीवी व पीएसटी की डेट जारी, जानें कब आएंगे एडमिट कार्ड

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPP DV, PST date : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के अगले महत्वपूर्ण चरण यानी ‘डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन' (DV) और 'शारीरिक मानक परीक्षण' (PST) की तारीखों का ऐलान कर दिया है।

UP Police DV, PST date : यूपी पुलिस SI भर्ती डीवी व पीएसटी की डेट जारी, जानें कब आएंगे एडमिट कार्ड

UPPRPB UP Police SI Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के अगले महत्वपूर्ण चरण यानी ‘डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन' (DV) और 'शारीरिक मानक परीक्षण' (PST) की तारीखों का आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है।

बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के मुताबिक, लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए योग्य उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षण 15 जून 2026 से राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शुरू होने जा रहा है। इस विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग-अलग विभागों में कुल 4,543 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

रिजर्व-डे की भी की गई है व्यवस्था

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, मुख्य रूप से इस चयन प्रक्रिया के तहत DV/PST का आयोजन 15 जून और 16 जून 2026 को किया जाएगा। हालांकि, यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है या कोई अन्य तकनीकी प्रशासनिक आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए 17 जून 2026 को एक ‘रिजर्व-डे’ के रूप में भी निर्धारित किया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।

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इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन इसी वर्ष 14 और 15 मार्च 2026 को किया गया था, जिसका परिणाम हाल ही में 7 मई 2026 को घोषित किया गया था। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही इस शारीरिक मानक और दस्तावेज जांच परीक्षण में शामिल होने के हकदार होंगे।

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PST के लिए शारीरिक मापदंड जानना है जरूरी

शारीरिक मानक परीक्षण (PST) केवल एक क्वालिफाइंग चरण है, लेकिन इसमें निर्धारित मानकों को पूरा करना अनिवार्य है।

पुरुष उम्मीदवार (सामान्य/OBC/SC): न्यूनतम लंबाई 168 सेमी और छाती बिना फुलाए 79 सेमी व फुलाकर 84 सेमी होनी चाहिए।

पुरुष उम्मीदवार (ST वर्ग): न्यूनतम लंबाई 160 सेमी और छाती बिना फुलाए 77 सेमी व फुलाकर 82 सेमी अनिवार्य है।

महिला उम्मीदवार (सामान्य/OBC/SC): न्यूनतम लंबाई 152 सेमी और वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए।

महिला उम्मीदवार (ST वर्ग): न्यूनतम लंबाई 147 सेमी और न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम तय है।

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डॉक्यूमेंट को रखें तैयार, बोर्ड ने दी सलाह

बोर्ड ने उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने सभी आवश्यक शैक्षणिक डॉक्यूमेंट (जैसे ग्रेजुएशन डिग्री, 10वीं-12वीं की मार्कशीट), जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन फॉर्म की प्रति, आधार कार्ड या अन्य वैध फोटो पहचान पत्र और एडमिट कार्ड की ओरिजनल कॉपी के साथ-साथ उनके अटेस्टेड फोटोकॉपी सेट भी पहले से तैयार कर लें।यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कोई भी प्रमाण पत्र अधूरा या फर्जी पाया जाता है, तो उम्मीदवार की पात्रता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इस चरण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही अंतिम चरण यानी 'शारीरिक दक्षता परीक्षा' (PET - दौड़) और मेडिकल टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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