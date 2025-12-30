UP Police Constable Vacancy: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में अब नहीं होगी निगेटिव मार्किंग

Hindustan Hindi News
UP Police Service Rules: राज्य सरकार ने यूपी पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है।

Dec 30, 2025 07:00 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विशेष संवाददाता
UP Police Service Rules: राज्य सरकार ने यूपी पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेश इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।

नियमावली में हुआ बड़ा बदलाव

इसके लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से उप्र पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2025 तथा उप्र कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्या था पुराना नियम?

आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा में अभी तक गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग करते हुए नंबर काटे जाने की व्यवस्था थी। आरक्षी पद पर भर्ती परीक्षा में सही उत्तर देने पर दो नंबर देने और गलत उत्तर पर आधा नंबर काटने की व्यवस्था थी। बंदी रक्षक के पद पर भर्ती परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग होती थी। शासन ने इसे समाप्त करने का फैसला किया था, जिसके तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है।

जल्द जारी होगी अधिसूचना

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) इस संशोधन से संबंधित आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी करेगा। माना जा रहा है कि आगामी सभी नई भर्तियों में यह नया नियम लागू होगा।

पुलिस मोटर परिवहन के मुख्य आरक्षी परीक्षा का परिणाम घोषित

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी 176 पदों की पांच अक्टूबर को हुई विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस बारे में बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम देख सकते है । अगले चरण की प्रयोगात्मक तकनीकी दक्षता परीक्षण के प्रवेश पत्र के बारे में सूचना जल्दी बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी।

