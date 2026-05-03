UPPSC Success Story: थाने में ड्यूटी करते-करते पुलिस कॉन्स्टेबल बन गया अधिकारी, आशीष की PCS में 41वीं रैंक
Success Story of Ashish Shukla: आशिष शुक्ला की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। आशिष ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर यूपी पीसीएस परीक्षा में पूरे प्रदेश में 41वीं रैंक हासिल की है।
UPPSC Success Story of Ashish Shukla: सफलता अक्सर उन लोगों के कदम चूमती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। यह कहानी है आशिष शुक्ला की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में एक कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। आशिष ने अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर यूपी पीसीएस परीक्षा में पूरे प्रदेश में 41वीं रैंक हासिल की है।
आशिष शुक्ला की यह उपलब्धि उन लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है जो सरकारी नौकरी में रहते हुए बड़े सपनों को पूरा करने का साहस जुटाते हैं। आशिष का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) 2024 में एक 'अफसर' (SDM/DSP श्रेणी) के पद पर हुआ है, जो उनके कांस्टेबल से अधिकारी बनने के सपने को साकार करता है।
ड्यूटी के साथ की पढ़ाई: संघर्ष की अनूठी मिसाल
एक पुलिस कांस्टेबल की नौकरी अनुशासन और समय की पाबंदी के लिए जानी जाती है। ड्यूटी के अनियमित घंटों और फील्ड की भागदौड़ के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। आशिष बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी व्यस्तता को अपनी सफलता के बीच बाधा नहीं बनने दिया।
आशिष ड्यूटी से आने के बाद और खाली समय मिलने पर अपनी किताबों में खो जाते थे। अक्सर लोग थक कर सो जाते हैं, लेकिन आशिष का लक्ष्य उन्हें सोने नहीं देता था। तैयारी के दौरान उन्होंने अपना पूरा ध्यान केवल सिलेबस और जरूरी किताबों पर केंद्रित रखा और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी।
पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रेरणा
आशिष एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी इस बड़ी कामयाबी के पीछे उनके परिवार का अटूट समर्थन रहा है। कांस्टेबल के पद पर भर्ती होने के बाद भी उनके मन में कुछ बड़ा करने की टीस हमेशा बनी रही। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखा। परिणाम घोषित होने के बाद आशिष के घर और उनके पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है। उनके साथी पुलिसकर्मी और अधिकारी भी उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं।
आगामी उम्मीदवारों के लिए संदेश
आशिष की सफलता यह संदेश देती है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक 'सिपाही' भी अपनी मेधा के दम पर 'प्रशासनिक अधिकारी' की कुर्सी तक पहुंच सकता है। आशिष का कहना है कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। यदि आप रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो देर-सबेर आपको सफलता जरूर मिलती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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