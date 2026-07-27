UP Police Constable Result 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट का uppbpb.gov.in पर इंतजार, कैसे कर सकेंगे डाउनलोड
UPP UP Police Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) जल्द ही 32,679 कांस्टेबल पदों का रिजल्ट घोषित करने वाला है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट देख सकेंगे।
UPPRPB UP Police Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में खाकी पहनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) कांस्टेबल नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित करने की तैयारी में है। बोर्ड द्वारा कॉपियों के मूल्यांकन और प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नतीजे घोषित होते ही परीक्षार्थी भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
32,679 पदों के लिए 21 लाख से अधिक युवाओं ने दी थी परीक्षा
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 32,679 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए इस महाभर्ती परीक्षा का आयोजन 8, 9 और 10 जून 2026 को राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर ऑफलाइन (OMR-आधारित) मोड में किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 21.9 लाख से 24.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनके लिए कुल 300 अंक निर्धारित थे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिए गए थे, जबकि गलत उत्तर पर 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था। इसके बाद बोर्ड ने 20 जून 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी कर आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया था।
लिखित परीक्षा के बाद यह होगा अगला चरण (DV, PST, PET)
लिखित परीक्षा में निर्धारित कट-ऑफ अंक हासिल कर सफल होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले राउंड के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV): सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
शारीरिक मानक परीक्षण (PST): इसमें पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 168 सेमी (सामान्य/ओबीसी/एससी) तथा सीने का फुलाव कम से कम 5 सेमी होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी (सामान्य/ओबीसी/एससी) और वजन कम से कम 40 किग्रा होना अनिवार्य है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): शारीरिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया अगस्त माह से शुरू होने की संभावना है।
ऐसे देख सकेंगे अपना रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं:
- उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर उपलब्ध "UP Police Constable Result 2026 / Merit List" लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर सबमिट करें।
- आपका रिजल्ट और मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी।
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फर्जी खबरों से सावधान रहें और रिजल्ट से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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