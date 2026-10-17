दर्जी का बेटा बना यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का टॉपर, खर्च निकालने के लिए पढ़ाया ट्यूशन

सारंग यूपी में बागपत जिले के दोघट के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम लोकेंद्र है, जो कपड़ों की सिलाई करते हैं। सीमित संसाधनों के बीच सारंग ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया।

हाल ही में उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी हुआ, जिसमें कुल 32679 अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में हैं। इस परीक्षा में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रहने वाले सारंग ने पूरे प्रदेश में पहली रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। इस सफलता के बाद से पूरे परिवार और गांव का माहौल खुशियों से डूबा है। सारंग ने आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती 2025 में 300 में से 276 अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। हालांकि यह सफलता उन्हें आसानी से हासिल नहीं हुई। इसके लिए उन्होंने दिन रात पूरी लगन से मेहनत की। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हं।

पढ़ाई में होनहार थे सारंग सारंग यूपी में बागपत जिले के दोघट के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम लोकेंद्र है, जो कपड़ों की सिलाई करते हैं। सीमित संसाधनों के बीच सारंग ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया। सारंग पढ़ाई में शुरू से ही अव्वल रहें। सारंग ने यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में 81.5 प्रतिशत और 12वीं में 78 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।

इतने घंटे पढ़ाई कर की पुलिस भर्ती की तैयारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए उन्होंने आनलाइन पढ़ाई की। इसके अलावा अपना खर्च निकालने के लिए बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाते रहे। पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए उसने नियमित 12 घंटे पढ़ाई की।

दो बहनें भी सरकारी नौकरी में बता दें कि सारंग की दो बहनें भी सरकारी नौकरी में हैं। उनकी बड़ी बहन आशा उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं और उन्नाव में तैनात हैं। वहीं, छोटी बहन आभा का वर्ष 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में कांस्टेबल पद पर चयन हुआ था। वह फिलहाल केरल में तैनात हैं। ऐसे में अब सारंग का भी चयन यूपी पुलिस भर्ती में हो चुका है। ऐसे में वो परिवार के तीसरे सदस्य हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी हासिल हुई।