बड़ी राहत! यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बस किराए में मिलेगी भारी छूट
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों के किराए में छूट और रियायत दी जाएगी।
UP Police Constable Exam 2026: उत्तर प्रदेश में सिपाही बनने की तैयारी में जुटे लाखों उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी राहत दी है। आगामी 8, 9 और 10 जून 2026 को आयोजित होने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की रोडवेज बसों के किराए में विशेष छूट और रियायत दी जाएगी। सीएम योगी के निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने छात्रों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए इस डिस्काउंट स्कीम को पालन करने की तैयारी की जा रही है।
अक्सर परीक्षा केंद्रों की दूरी अधिक होने के कारण छात्रों को आने-जाने में भारी खर्च उठाना पड़ता है। सरकार के इस फैसले से युवाओं को काफी वित्तीय राहत मिलेगी।
किराए में छूट का लाभ उठाने के लिए क्या हैं नियम?
यूपी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में तय डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए यात्रा के दौरान अपने पास उनके आधिकारिक एडमिट कार्ड की अतिरिक्त फोटोकॉपी रखनी होगी। बस में सफर के समय टिकट लेते समय आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। कंडक्टर आपके एडमिट कार्ड के आधार पर रियायती टिकट जारी करेगा और रिकॉर्ड के लिए डिटेल्स दर्ज करेगा। किराए में छूट की यह सुविधा परीक्षा केंद्र पर जाने और परीक्षा के बाद वापस अपने गृह जनपद लौटने, दोनों ही यात्राओं के लिए पूरी तरह मान्य होगी।
परिवहन निगम को यह भी आदेश दिए गए हैं कि परीक्षा के विशेष दिनों 8, 9 और 10 जून में प्रमुख रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएं ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा न हो।
परीक्षा से 4 दिन पहले uppbpb.gov.in पर जारी होंगे एडमिट कार्ड
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा यह परीक्षा ऑफलाइन (OMR) मोड में आयोजित की जा रही है। बोर्ड के अधिकारियों ने साफ किया है कि परीक्षा के एडमिट कार्ड एग्जाम शुरू होने से ठीक 4 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर लाइव कर दिए जाएंगे। छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उस पर दिए गए परीक्षा केंद्र और अपनी शिफ्ट के समय को अच्छे से री-चेक कर लें।
32,679 पदों पर होगी भर्ती
इस बंपर भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 32,679 रिक्त पदों को भरा जाना है। इनमें सिविल पुलिस के लिए 10,469 पद, पीएसी/सशस्त्र पुलिस के लिए 15,131 पद, विशेष सुरक्षा बल (SSF) के लिए 1,341 पद और महिला बटालियन के लिए 2,282 महिला कांस्टेबल के पद शामिल हैं।
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