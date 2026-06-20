32000 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी, ऐसे करें डाउनलोड
32 हजार से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की आज यानी 20 जून जारी की गई। यह आंसर की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी की है।
32 हजार से अधिक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की आज यानी 20 जून जारी की गई। यह आंसर की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी की है। यहां जाकर उम्मीदवार आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका मिलेगा। अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंकों का आकलन कर सकते हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग न होने की वजह से खूब तक्के आजमाए गए हैं।
बता दें कि हाल ही में यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 32,679 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी। तीन दिनों में कुल 21,92,236 अभ्यर्थी शामिल हुए। जबकि इसमें 28,86,797 ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यानी 694,561 अभ्यर्थी मैदान से बाहर हो गए हैं।
23 जून तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
यदि किसी उम्मीदवार को प्रश्न, उत्तर विकल्प या प्रोविजनल आंसर-की में कोई गलती नजर आती है, तो वह ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए बोर्ड ने 20 जून से आपत्ति दर्ज करने की सुविधा शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 23 जून 2026 की रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
ऐसे दर्ज करें आपत्ति
आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर संबंधित लिंक पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के दौरान रोल नंबर, जन्म तिथि और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जैसी जानकारी भरनी होगी। उम्मीदवार केवल अपनी परीक्षा पाली (शिफ्ट) से संबंधित प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी ही देख सकेंगे।
UP Police Constable Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
सबसे पहले UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर UP Police Constable Answer Key 2026 का लिंक दिखाई देगा।
उत्तर कुंजी PDF फॉर्मेट में जारी की गई है, तो लिंक पर क्लिक करते ही वह खुल जाएगी।
आंसर-की खुलने के बाद उम्मीदवार अपनी परीक्षा की तारीख और शिफ्ट के अनुसार सही उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
24 फीसदी ने छोड़ी परीक्षा
पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार आठ, नौ व 10 जून को दो-दो पालियों में हुई परीक्षा में 75.94% अभ्यर्थी शामिल हुए व करीब 24% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। तीन दिनों की परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से गबड़बड़ी के प्रयास करने वालों पर 12 मुकदमे दर्ज हुए।
दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास के मामलों में 12 से अधिक आरोपी गिरफ्तार हुए। भर्ती बोर्ड के अनुसार गौतमबुद्धनगर में बुधवार को मिहिर भोज पीजी कालेज में परीक्षार्थी एटा निवासी अंकित कुमार ई-केवाईसी मिस मैच होने पर पकड़ा गया।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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