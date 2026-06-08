Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP Constable Exam: यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा; एडमिट कार्ड दिखाएं और किराया हुआ आधा

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

UP Police constable exam: यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आज से शुरू! 28 लाख अभ्यर्थी 6 पालियों में देंगे परीक्षा। एडमिट कार्ड दिखाने पर रोडवेज बसों का किराया आधा हुआ। प्रमुख रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए गए। 

UP Constable Exam: यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा; एडमिट कार्ड दिखाएं और किराया हुआ आधा

उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं का इंतजार आज खत्म हो गया है। प्रदेश की सबसे बड़ी 'यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा' आज यानी 8 जून 2026 से शुरू हो गई है। इस परीक्षा को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा के पहले दिन केंद्रों के बाहर सुबह से ही परीक्षार्थियों की लंबी कतारें नजर आईं। प्रशासन ने इस विशाल परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जमीनी स्तर पर बेहद कड़े इंतजाम किए हैं।

28 लाख परीक्षार्थी रचेंगे इतिहास, 6 पालियों में इम्तिहान

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही इस महा-परीक्षा में राज्यभर से लगभग 28 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षार्थियों की इतनी भारी तादाद को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षा को कई दिनों और पालियों में बांटने का फैसला किया है। यह परीक्षा कुल 6 पालियों में आयोजित की जा रही है, ताकि केंद्रों पर एक साथ ज्यादा भीड़ जमा न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आज से, सुरक्षा के कड़े इंतजाम; चलीं 3 स्पेशल ट्रेनें

छात्रों के लिए बड़ी राहत: एडमिट कार्ड दिखाओ और आधा किराया बचाओ!

दूर-दराज के जिलों से परीक्षा देने आ रहे छात्र-छात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बेहद शानदार और बड़ी राहत दी है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, परीक्षा के दिनों में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में सफर करने के लिए पूरा किराया नहीं देना होगा। परीक्षार्थी जैसे ही बस कंडक्टर को अपना आधिकारिक 'एडमिट कार्ड' दिखाएंगे, उनका बस का किराया तुरंत आधा (50% डिस्काउंट) कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए बस किराए में मिलेगी भारी छूट

सरकार के इस छात्र-हितैषी कदम से उन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है, जो कई सौ किलोमीटर दूर सेंटर मिलने के कारण परेशान थे। परिवहन निगम को यह भी आदेश दिए गए हैं कि परीक्षा के विशेष दिनों 8, 9 और 10 जून में प्रमुख रूटों पर बसों के फेरे बढ़ाए जाएं ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा न हो।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कल, 30 मिनट पहले बंद होगा गेट, कड़ा ड्रेस कोड लागू

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: सीसीटीवी से लेकर बायोमेट्रिक हाजिरी तक

गड़बड़ी और फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए इस बार 'फेशियल रिकग्निशन' (चेहरा पहचानना) और बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन (अंगूठे का निशान) को अनिवार्य किया गया है। पूरी मिलान प्रक्रिया सफल होने के बाद ही छात्र को सीट पर बैठने की अनुमति दी जा रही है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन और किसी भी तरह के गैजेट्स को परीक्षा परिसर में ले जाना पूरी तरह से बैन किया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Up Police Constable UP Police Up Police Constable Bharti
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।