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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 7.32 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल, धरे गए शातिर 'मुन्नाभाई', ऐसे खुली पोल

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के दूसरे दिन 7.32 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी । इस दौरान नकल के लिए गैजेट, मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है ।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 7.32 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल, धरे गए शातिर 'मुन्नाभाई', ऐसे खुली पोल

UP Police Constable Exam: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का दूसरा दिन यानी 9 जून 2026 भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया । भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बनाए गए 1183 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा का आयोजन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित माहौल में किया गया।

76 प्रतिशत से अधिक रही अभ्यर्थियों की उपस्थिति

पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को दोनों पालियों की लिखित परीक्षा के लिए कुल 9,62,833 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था । इनमें से कुल 7,32,731 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो कि कुल आवेदकों का 76.10 प्रतिशत है । अपनी किस्मत आजमाने आए युवाओं में गजब का उत्साह देखा गया, लेकिन इसके साथ ही गड़बड़ी करने वाले शातिर अपराधियों पर भी प्रशासन की पैनी नजर रही।

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पकड़े गए शातिर 'मुन्नाभाई', पुलिस ने दर्ज की FIR

भर्ती परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए बोर्ड और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी निगरानी रखी थी । इस दौरान नकल करने और फर्जीवाड़ा करने के कई मामले सामने आए, जिन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमे दर्ज किए गए और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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हरदोई में मोबाइल के साथ पकड़ा गया छात्र: वेणी माधव विद्यापीठ इंटर कालेज में आगरा का रहने वाला परीक्षार्थी रोहित पथौरी नकल के इरादे से छिपाकर मोबाइल फोन और पुरानी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र ले गया था । उसके खिलाफ कोतवाली शहर थाने में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम-2024 और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया ।

अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में फर्जी छात्र गिरफ्तार: अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में राजस्थान का श्याम सुन्दर, हरगोविंद नामक परीक्षार्थी की जगह फर्जी आधार कार्ड बनवाकर परीक्षा दे रहा था । पुलिस ने श्याम सुन्दर और उसके साथी मौजी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मुजफ्फरनगर के डीएवी इंटर कालेज में दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहे गजेंद्र शर्मा को फर्जी आधार कार्ड के साथ दबोचा गया ।

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कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद: कानपुर के सिद्दीकी फैज ए आम इंटर कालेज में दूसरी पाली शुरू होने से पहले चेकिंग के दौरान झांसी का अभ्यर्थी पंकज वर्मा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ पकड़ा गया, जिससे पूछताछ जारी है।

भ्रामक वीडियो फैलाने वाला भी गया जेल: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने इन्द्रजीत नामक व्यक्ति को आजमगढ़ में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है ।

पुलिस भर्ती बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ऐसा आपराधिक कृत्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी । बोर्ड ने सभी ईमानदार अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे ऐसे किसी भी भ्रामक संदेश या फर्जी गिरोह से सावधान रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी ईमानदारी और मनोयोग से करें ।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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