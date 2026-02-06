UP Police Constable Exam Date 2026: परीक्षा की फर्जी तारीखों के जाल में न फंसे अभ्यर्थी, बोर्ड ने चेताया
UP Police Constable Exam Date 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल नोटिस फेक है। UPPRPB ने अभ्यर्थियों को अफवाहों से बचने की चेतावनी दी है।
UP Police Constable Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के बीच इन दिनों परीक्षा तारीखों को लेकर जबरदस्त कन्फ्यूजन फैला हुआ है। सोशल मीडिया पर एक नोटिस तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जून 2026 में अलग‑अलग तारीखों पर परीक्षा होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने साफ शब्दों में कहा है कि यह वायरल नोटिस फर्जी है और अभ्यर्थियों को गुमराह करने के मकसद से फैलाया जा रहा है।
UP Police Constable Exam Date 2026: क्या है वायरल फर्जी नोटिस का दावा
वायरल हो रही तस्वीर में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के लेटरहेड जैसा दिखने वाला एक नोटिस साझा किया जा रहा है। इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती‑2025 की लिखित परीक्षा की तारीख 20 और 21 जून 2026 बताई गई है। नोटिस पर मुहर और हस्ताक्षर जैसे दिखने वाले एलिमेंट भी लगाए गए हैं, जिससे कई अभ्यर्थी इसे असली समझ बैठे।
UP Police Constable Exam Date 2026: बोर्ड ने क्यों जारी किया चेतावनी वाला नोटिस
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस तरह की अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए आधिकारिक नोटिस जारी किया है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से साफ कहा गया है कि परीक्षा तिथि को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर असत्य और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी किसी भी खबर या तस्वीर पर भरोसा न करें। बोर्ड के मुताबिक, दिनांक 03.12.2025 को जारी की गई विज्ञप्ति ही पूरी तरह प्रामाणिक है। इसके अलावा कोई भी नई या बदली हुई तारीख बोर्ड ने घोषित नहीं की है। बोर्ड द्वारा 03.12.2025 को जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक, लिखित परीक्षा का आयोजन जून 2026 में लगातार तीन दिनों तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए निर्धारित तिथियां इस प्रकार हैं -
- 08 जून 2026 (सोमवार)
- 09 जून 2026 (मंगलवार)
- 10 जून 2026 (बुधवार)
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी।
यहां देखें - UP Police Constable Exam Date 2026 Notice Link
UP Police Constable भर्ती 2026: सही और पुख्ता जानकारी
बोर्ड की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती- 2025 के तहत कुल 32,679 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें कांस्टेबल और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जिसमें कुल 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता से जुड़े सवाल होंगे।
नेगेटिव मार्किंग पर बड़ा फैसला
इस भर्ती परीक्षा में एक अहम बदलाव यह है कि नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह खत्म कर दी गई है। पहले गलत उत्तर पर आधा अंक काटा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सही उत्तर देने पर पूरे अंक मिलेंगे, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
न्यूनतम पासिंग परसेंटेज
लिखित परीक्षा में पास होने के लिए अलग-अलग वर्गों के लिए न्यूनतम प्रतिशत तय किया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 30 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25 प्रतिशत, जबकि एससी और एसटी वर्ग के लिए 20 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा।
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह
यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की अफवाह से बचें। परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। फर्जी नोटिस न सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, बल्कि तैयारी की दिशा भी भटका सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव