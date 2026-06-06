NEET पेपर लीक के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सख्त पहरा, कड़ी सुरक्षा

NEET पेपर लीक कांड के बाद अब यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस परीक्षा से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 32679 रिक्त पदों को भरा जाना है। इस परीक्षा 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। वहीं, इस एग्जाम को लेकर प्रसाशन का सख्त पहरा है।

NEET पेपर लीक कांड के बाद अब यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इस परीक्षा से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कुल 32679 रिक्त पदों को भरा जाना है। इस परीक्षा 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। वहीं, इस एग्जाम को लेकर प्रसाशन का सख्त पहरा है। वाराणसी में परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने और सुचिता बनाए रखने के लिए आज सुबह छह बजे से मेगा मॉकड्रिल किया गया। इसके साथ ही प्रसाशन ने कई तरह के सख्त पहरा भी लगाया है।

50 केंद्रों पर सवा लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस लाइन में ब्रीफिंग हुई। अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरि मीना और डीएम सत्येंद्र कुमार ने पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए। बताया कि 8, 9 और 10 जून को 6 पालियों में 50 केंद्रों पर एक लाख 32 हजार 192 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

नई तकनीकी का उपयोग बताते चलें कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में आने-जाने में कोई परेशानी न हो। केंद्रों के आसपास भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, बिजली, पीने के पानी, सफाई और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी, बॉडी-वॉर्न कैमरे और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

अफवाहों पर होगी सख्त कार्रवाई इतना ही नहीं अधिकारियों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही क्वेश्चन पेपर, उत्तर पुस्तिकाओं और अन्य गोपनीय परीक्षा सामग्री के परिवहन, रखरखाव, वितरण और जमा करने की पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित और गोपनीय रखने पर जोर दिया गया।