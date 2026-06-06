UP Police Constable Exam 2026 : यूपी सिपाही परीक्षा से पहले जानें जरूरी नियम, यहां की गलती तो नहीं मिलेगी एंट्री
UP Police Constable Exam 2026 के लिए 8 से 10 जून तक परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिन्हें इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे परीक्षार्थियों को जानना जरूरी है।
UP Police Constable Exam 2026 : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की बात हो और पुलिस की खाकी वर्दी का जिक्र न हो ऐसा शायद ही कभी होता है। लाखों युवा यूपी पुलिस में भर्ती होकर वर्दी पहनने का सपना देखते हैं और उसके लिए महीनों नहीं बल्कि कई-कई साल तक तैयारी करते हैं। अब उन लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू हो रही है। परीक्षा की तारीख करीब आते ही उम्मीदवारों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। कौन सा दस्तावेज लेकर जाना है, सेंटर पर कितनी देर पहले पहुंचना होगा, अगर देर हो गई तो क्या होगा, क्या गलत जवाब पर नंबर कटेंगे, क्या एग्जाम सेंटर बदला जा सकता है? ऐसे तमाम सवालों को लेकर अभ्यर्थियों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। इसी को देखते हुए भर्ती बोर्ड ने परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की हैं। उम्मीदवारों के लिए इन नियमों को समझना बेहद जरूरी है ताकि परीक्षा वाले दिन किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
तीन दिन चलेगी भर्ती परीक्षा
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8 जून से 10 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कई केंद्रों पर कराई जा रही है।
दो शिफ्ट में होगा इम्तिहान
भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को दो शिफ्टों में आयोजित करने का फैसला किया है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। हर शिफ्ट के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा।
रिपोर्टिंग टाइम का खास रखें ध्यान
भर्ती बोर्ड ने साफ कर दिया है कि तय समय के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुबह की शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे के बीच केंद्र पहुंचना होगा। दोपहर की शिफ्ट वाले उम्मीदवारों को दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच पहुंचना होगा। जिन उम्मीदवारों का आधार सत्यापन पहले से नहीं हुआ है या आवेदन के समय आधार की जानकारी नहीं दी गई थी, उन्हें और पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।
एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जरूरी
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके साथ उम्मीदवारों को अपना मूल आधार कार्ड भी साथ रखना होगा। अगर आवेदन के समय आधार की जानकारी नहीं दी गई थी, तो उम्मीदवार को आधार के अलावा कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र भी दिखाना होगा। बिना वैध पहचान पत्र के केंद्र में प्रवेश मिलने में दिक्कत हो सकती है।
एग्जाम सेंटर बदलने की मांग नहीं होगी स्वीकार
कई उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र घर से काफी दूर आया है। ऐसे में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि क्या सेंटर बदला जा सकता है? भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि एक बार आवंटित परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उसी केंद्र पर परीक्षा देनी होगी जो एडमिट कार्ड में दिया गया है।
ओएमआर शीट पर होगी परीक्षा
इस बार परीक्षा कंप्यूटर आधारित नहीं होगी। उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट दी जाएगी। सभी उत्तर ओएमआर शीट पर भरने होंगे। इसके लिए काला या नीला बॉल पेन साथ रखना जरूरी है।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा प्रश्न पत्र
भाषा को लेकर उम्मीदवारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपनी सुविधा के अनुसार सवाल पढ़ सकते हैं।
बायोमेट्रिक जांच से होगी पहचान
नकल और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर उम्मीदवार की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। इसके तहत उंगलियों के निशान और फोटो का मिलान किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा।
ये सामान बिल्कुल न ले जाएं
भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्र के लिए सख्त नियम बनाए हैं। मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नोट्स, कागज या किसी भी तरह की संदिग्ध सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार केवल एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और बॉल पेन ही साथ रखें।
गलत जवाब पर नंबर नहीं कटेंगे
उम्मीदवारों के लिए सबसे राहत भरी खबर यह है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। मतलब अगर कोई जवाब गलत हो जाता है तो उसके लिए अतिरिक्त अंक नहीं काटे जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवार अधिक से अधिक प्रश्न हल करने की कोशिश कर सकते हैं।
परीक्षा खत्म होने से पहले नहीं निकल सकेंगे बाहर
कई बार उम्मीदवार समय से पहले पेपर पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस परीक्षा में निर्धारित समय से पहले परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को कक्ष निरीक्षक के निर्देशों का पालन करना होगा और परीक्षा समाप्त होने तक अपनी सीट पर बने रहना होगा।
परेशानी होने पर यहां मिलेगी मदद
अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या परीक्षा से जुड़ी किसी अन्य जानकारी में दिक्कत आती है तो उम्मीदवार भर्ती बोर्ड की हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
- हेल्पलाइन नंबर: 08064526226
- ईमेल: helpdeskupcons2025@gmail.com
साथ ही सभी ताजा सूचनाओं के लिए उम्मीदवारों को भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर बनाए रखनी चाहिए।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह
परीक्षा से एक दिन पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें। एडमिट कार्ड की अतिरिक्त प्रतियां अपने पास रखें। परीक्षा केंद्र का रास्ता पहले से देख लें और रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करें। भर्ती बोर्ड की गाइडलाइन का पालन करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा वाले दिन किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव