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यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा फर्जी 'पेपर लीक' दावों पर एक्शन, टेलीग्राम चैनल पर FIR दर्ज

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UP Police Constable Exam 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2026: ₹8,000 में 'लीक पेपर' बेचने का दावा करने वाले फर्जी टेलीग्राम चैनल पर FIR दर्ज। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए छात्रों से ऐसी ठगी और अफवाहों से बचने की अपील की है। 

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा फर्जी 'पेपर लीक' दावों पर एक्शन, टेलीग्राम चैनल पर FIR दर्ज

UP Police Constable Exam 2026: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले एक टेलीग्राम चैनल द्वारा प्रश्नपत्र लीक करने का झूठा दावा किया जा रहा था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गया है। इस मामले में पुलिस ने जालसाजी करने वाले टेलीग्राम चैनल के खिलाफ सख्त धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।

अधिकारियों के मुताबिक, 'UPP Exam Paper' नामक टेलीग्राम चैनल 8,000 रुपये में फर्जी प्रश्नपत्र बेच रहा था. परीक्षा से पहले पेपर देने के नाम पर उम्मीदवारों से पैसे ऐंठने के लिए चैनल ने क्यूआर कोड और बैंक खाते की जानकारी साझा की थी।

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यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जा रही है। किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें।

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पैसे ऐंठने के लिए बनाया गया था 'फेक' टेलीग्राम चैनल

पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ शरारती तत्वों और सॉल्वर गैंग के सदस्यों ने मिलकर टेलीग्राम पर एक फर्जी चैनल बनाया था। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा देने वाले भोले-भाले छात्रों को अपने जाल में फंसाना था। जैसे ही यह मामला साइबर सेल और पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब तकनीकी इनपुट और आईपी एड्रेस के जरिए इस चैनल को चलाने वाले मुख्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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अफवाहों से बचें: कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हो रही है परीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन इस बार परीक्षा की शुचिता को लेकर बेहद गंभीर है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो सके।

सीसीटीवी और बायोमेट्रिक: हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

जैमर का इस्तेमाल: परीक्षा कक्षों में मोबाइल नेटवर्क को ब्लॉक करने के लिए जैमर लगाए गए हैं ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग न कर सके।

एसटीएफ की तैनाती: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) और स्थानीय पुलिस की खुफिया टीमें लगातार सक्रिय हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पैनी नजर रख रही हैं।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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