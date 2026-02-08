UP Police Result: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट आउट, 930 अभ्यर्थियों का हुआ अंतिम चयन

संक्षेप: UP Police Computer Operator Final Result: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए सीधी भर्ती-2023 का अंतिम चयन परिणाम आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर घोषित कर दिया है।

Feb 08, 2026 07:36 am IST

UP Police Computer Operator Final Result : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए सीधी भर्ती-2023 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने और पुलिस बल का हिस्सा बनने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। बोर्ड ने कुल 930 पदों पर अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अपलोड कर दी है।

श्रेणीवार चयन का विवरण भर्ती बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह चयन प्रक्रिया पूरी तरह से आरक्षण नियमों और मेरिट के आधार पर संपन्न हुई है। कुल 930 पदों के लिए चयन का विवरण इस प्रकार है:

अनारक्षित (General): 381 उम्मीदवार सफल रहे।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 249 उम्मीदवारों का चयन हुआ।

अनुसूचित जाति (SC): 193 पदों के विरुद्ध उम्मीदवारों का चयन किया गया।

ईडब्ल्यूएस (EWS): 91 उम्मीदवार सफल हुए।

अनुसूचित जनजाति (ST): 16 पदों के लिए 10 उम्मीदवार चयनित हुए।

विशेष बात यह है कि इस भर्ती में 142 महिला उम्मीदवारों ने अपनी जगह बनाई है, जो तकनीकी पदों पर महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

कड़ा मुकाबला और चयन के चरण इस भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी थी। कुल 1,01,396 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई:

लिखित परीक्षा: 1 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम 10 दिसंबर 2025 को जारी हुए।

टाइपिंग टेस्ट: दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में दो चरणों में आयोजित किया गया।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: 29-30 जनवरी 2026 को अंतिम चरण का सत्यापन पूरा हुआ।

कट-ऑफ स्कोर बोर्ड ने श्रेणीवार कट-ऑफ भी साझा की है, जिससे चयन की पारदर्शिता स्पष्ट होती है:

सामान्य वर्ग: 139.6226376

ओबीसी: 132.0754680

ईडब्ल्यूएस: 123.2704368

एससी: 108.1760976

एसटी: 81.7610040

अगली प्रक्रिया: मेडिकल और वेरिफिकेशन सफल अभ्यर्थियों के लिए अब अंतिम पड़ाव चिकित्सा परीक्षण और कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए बोर्ड अलग से सूचना जारी करेगा। चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट तैयार रखें और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।