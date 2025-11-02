यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा में आधे से ज्यादा परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित, आज सहायक उपनिरीक्षक की परीक्षा
प्रयागराज में शनिवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए पदों के लिए भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। कुल 20 केंद्रों पर सुबह दस से दोपहर बारह बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। हालांकि आधे से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। कुल 7440 में 2623 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। नोडल अधिकारी एडीएम सिटी सत्यम मिश्र व डीसीपी प्रोट्रोकॉल पंकज ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।
शहर क्षेत्र में 16, यमुनानगर में तीन और गंगानगर जोन में एक केंद्र बनाए गए थे। सॉल्वर गैंग और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के लिए एसओजी भी अलर्ट रही। संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस और खुफिया टीमें लगातार निगरानी करती रहीं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, घड़ी, ब्लूटूथ और अन्य गैजेट परीक्षा केंद्र में लेकर जाने पर प्रतिबंधित रहा। प्रत्येक केंद्र पर कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की गई। डीसीपी प्रोटोकॉल एवं नोडल अधिकारी पंकज ने बताया कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई।
कंप्यूटर के प्रश्नों ने उलझाया
अधिकांश अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर के प्रश्नों को कठिन बताया। जीएस व रीजनिंग के प्रश्न अपेक्षाकृत आसान रहे। कुछ परीक्षार्थियों ने बताया कि कंप्यूटर के 80 प्रश्न आए थे। कंप्यूटर ऑपरेटर पद की भर्ती है, ऐसे में कंप्यूटर के प्रश्न स्तरीय रहने की संभावना थी।
सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक व लेखा) पदों के लिए रविवार को परीक्षा
पुलिस विभाग के सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक व लेखा) पदों के लिए रविवार को परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रयागराज में कुल नौ केंद्रों पर सुबह दस से दोपहर साढ़े बारह बजे तक परीक्षा होगी। कुल 3360 परीक्षार्थियों पंजीकृत हैं।