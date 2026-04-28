यूपी में 1 लाख पुलिस भर्ती का मेगा प्लान, किस पद पर कितनी वैकेंसी; कैसे होगा चयन
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस साल करीब 1 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती का बड़ा ऐलान किया है। सिपाही, दरोगा और होमगार्ड के पदों पर भर्ती से लाखों युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस साल प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती होने जा रही है। सरकार करीब 1 लाख नए पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी, जिसमें सिपाही से लेकर दरोगा और होमगार्ड तक के पद शामिल रहेंगे। इस ऐलान के बाद नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के बीच उत्साह बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस ऑपरेटर्स के नियुक्तिपत्र वितरण समारोह के दौरान यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लगातार पुलिस बल बढ़ाया जा रहा है। इसी दिशा में इस साल बड़े पैमाने पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम ने यह भी बताया कि पहली बार होमगार्ड विभाग में भी 41 हजार से ज्यादा स्वयंसेवकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी।
किन पदों पर कितनी भर्ती होगी
यूपी पुलिस भर्ती 2026 के तहत कई अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। कुछ भर्तियां पहले से चल रही हैं, जबकि कई पदों का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की संभावना है। भर्ती का संभावित विवरण इस प्रकार है…
- सिविल पुलिस कांस्टेबल: 32,679 पद
- सब इंस्पेक्टर (एसआई/दरोगा): 4,800 से ज्यादा पद
- एसआई/एएसआई क्लेरिकल कैडर: 537 पद
- पीएसी कांस्टेबल: जल्द नोटिफिकेशन
- जेल वार्डर: जल्द नोटिफिकेशन
- कॉन्फिडेंशियल सब इंस्पेक्टर: जल्द नोटिफिकेशन
- रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर: जल्द नोटिफिकेशन
- कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए: जल्द नोटिफिकेशन
- स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF): जल्द नोटिफिकेशन
- माउंटेड पुलिस कांस्टेबल: जल्द नोटिफिकेशन
- महिला बटालियन: जल्द नोटिफिकेशन
सरकार का लक्ष्य अलग-अलग चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पुलिस विभाग में खाली पदों को भरना है।
योग्यता क्या होगी
अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग तय की जाएगी। ज्यादातर पदों के लिए 12वीं पास या ग्रेजुएशन जरूरी माना जा रहा है। तकनीकी और क्लेरिकल पदों के लिए कंप्यूटर ज्ञान और अन्य अतिरिक्त योग्यताएं भी मांगी जा सकती हैं।
कैसे होगा चयन
यूपी पुलिस भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें लिखित परीक्षा से लेकर मेडिकल टेस्ट तक शामिल रहेगा।
पहला चरण: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट - सबसे पहले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT देना होगा। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग और गणित से सवाल पूछे जाएंगे। एसआई पदों के लिए कानून और संविधान से जुड़े प्रश्न भी शामिल रहेंगे।
दूसरा चरण: फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट - लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें लंबाई, सीना और वजन की जांच की जाएगी।
तीसरा चरण: फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट - इसके बाद उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता की जांच होगी। इसमें दौड़ कराई जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।
चौथा चरण: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन - फिजिकल टेस्ट के बाद उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच होगी। इसमें शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे।
पांचवां चरण: मेडिकल टेस्ट - अंतिम चरण में मेडिकल जांच होगी। इसमें आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, शारीरिक फिटनेस और ओवरऑल हेल्थ की जांच की जाएगी।
गांव से शहर तक युवाओं में बढ़ी उम्मीद
उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती किसी बड़े मौके से कम नहीं मानी जा रही। लंबे समय से बड़ी सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने अब अपनी तैयारी और तेज कर दी है। कोचिंग संस्थानों में भी हलचल बढ़ गई है और छात्र लिखित परीक्षा के साथ-साथ फिजिकल टेस्ट की तैयारी में जुट गए हैं। कई अभ्यर्थियों का मानना है कि अगर भर्ती समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरी हुई तो यह लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।
भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी बड़ा भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। परीक्षा में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली की संभावना खत्म हो सके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पहले भी ऑनलाइन परीक्षा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डिजिटल मूल्यांकन जैसी व्यवस्था लागू कर चुका है। ऐसे में इस बार भी आधुनिक तकनीक के जरिए भर्ती प्रक्रिया को आसान और साफ रखने की तैयारी है।
कानून व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी
सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की भर्ती होने से प्रदेश में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पहुंच बढ़ेगी, जबकि शहरों में गश्त और निगरानी व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। गौरतलब है कि पर्याप्त पुलिस बल होने से अपराध नियंत्रण में मदद मिलती है और आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा भी मजबूत होता है। खासकर महिला सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे मामलों से निपटने में अतिरिक्त पुलिस बल अहम भूमिका निभा सकता है।
महिला उम्मीदवारों को भी मिल सकता है बड़ा मौका
पिछले कुछ वर्षों में यूपी पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सरकार लगातार जोर देती रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस भर्ती अभियान में महिला उम्मीदवारों के लिए भी बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित की जा सकती हैं। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने से महिला हेल्प डेस्क, महिला सुरक्षा अभियान और महिला अपराध से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।
तैयारी में जुटें अभ्यर्थी, जल्द आ सकता है नोटिफिकेशन
भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन आने से पहले ही उम्मीदवारों ने तैयारी शुरू कर दें। अभ्यर्थी लिखित परीक्षा, रनिंग और फिजिकल टेस्ट के लिए अलग-अलग रणनीति बना लें। उम्मीदवारों को अभी से नियमित अभ्यास, समय प्रबंधन और पुराने प्रश्नपत्रों पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह भर्ती अभियान इस साल की सबसे बड़ी खबरों में से एक माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव