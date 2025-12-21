Hindustan Hindi News
यूपी पुलिस में 537 पदों पर भर्ती, सब इंस्पेक्टर और ASI के लिए आवेदन जारी, आखिरी तारीख कब

संक्षेप:

up police bharti 2026 : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए गोपनीय उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और लेखा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

Dec 21, 2025 03:11 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
up police bharti 2026 : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए पुलिस विभाग में 537 पदों पर भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत गोपनीय उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और सहायक उपनिरीक्षक लेखा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

आवेदन तिथि और सुधार विंडो

बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 19 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

इसके बाद आवेदन शुल्क या सीमित विवरणों में सुधार के लिए 20 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक अलग से सुधार विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

पदों का विवरण

इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कुल 537 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें पुलिस उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक के पद शामिल हैं। पदवार रिक्तियों की संख्या और आरक्षण का पूरा विवरण आधिकारिक अधिसूचना में सरकार के नियमानुसार दिया गया है।

योग्यता और आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री रखी गई है। कुछ पदों के लिए टंकण या लेखा से संबंधित अतिरिक्त प्रमाणपत्र आवश्यक हो सकते हैं। आयु सीमा सामान्य रूप से 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। शारीरिक मानक और अन्य शर्तों का विवरण भी अधिसूचना में मौजूद है।

आवेदन प्रक्रिया

पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को पहले एक बार पंजीकरण करना होगा, फिर आवेदन पत्र भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और शुल्क का भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में उम्मीदवार आवश्यक सुधार भी कर सकेंगे।

चयन प्रक्रिया

यूपी पुलिस भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण शामिल होंगे। प्रत्येक चरण की तिथि और प्रवेश पत्र संबंधित जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

लेखक के बारे में

हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
