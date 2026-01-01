Hindustan Hindi News
up police assistant operator recruitment 2026 notification apply online
यूपी पुलिस में बनिए असिस्टेंट ऑपरेटर, 12वीं पास 2 जनवरी तक करें अप्लाई

यूपी पुलिस में बनिए असिस्टेंट ऑपरेटर, 12वीं पास 2 जनवरी तक करें अप्लाई

संक्षेप:

यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट ऑपरेटर के 44 पदों पर भर्ती निकाली है। 12वीं पास (PCM) युवा 02 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

Jan 01, 2026 08:57 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनकर देश सेवा करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने रेडियो संवर्ग में 'असिस्टेंट ऑपरेटर' (सहायक परिचालक) के खाली पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। पुलिस विभाग में तकनीकी भूमिका निभाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। योग्य उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। याद रखें, आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 जनवरी 2026 है, इसलिए समय रहते अपनी दावेदारी सुनिश्चित करें।

यहां जानें पदों का विवरण

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 44 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसमें से 20 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए रखे गए हैं। चयनित उम्मीदवारों को शानदार वेतनमान दिया जाएगा। इनका पे-स्केल 25,500 रुपये से 81,100 रुपये के बीच होगा, जो कि एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी के साथ बेहतर भविष्य की गारंटी देता है। आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा, जबकि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी (Physics) और गणित (Mathematics) विषयों के साथ 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा, यदि आपके पास कंप्यूटर में 'ओ' लेवल सर्टिफिकेट, एनसीसी 'बी' सर्टिफिकेट या प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा का अनुभव है, तो आपको चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) को नियमानुसार 5 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

क्या है चयन प्रक्रिया और परीक्षा का स्वरूप

भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले 400 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता और तार्किक क्षमता से जुड़े 160 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी और इसमें पास होने के लिए प्रत्येक विषय में 50% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में सफल होने वालों को शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा।

शारीरिक दक्षता के तहत पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में और महिला उम्मीदवारों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। अंत में दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।

क्या है आवेदन प्रक्रिया और शुल्क

इच्छुक अभ्यर्थी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह 400 रुपये तय किया गया है। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना अनिवार्य है।

