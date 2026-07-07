UP PGT Final Result OUT, Direct Link: यूपी पीजीटी फाइनल रिजल्ट upessc.up.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
UPESSC PGT 2022 Results Declared, Link: यूपीईएसएससी की ओर से आज 7 जुलाई 2026 को यूपी पीजीटी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 18 विषयों के लिए कुल 624 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
UPESSC UP PGT Final Result Declared, Direct Link: उत्तर प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्रवक्ता संवर्ग (PGT-2022) भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। इंटरव्यू के कठिन राउंड को पार करने के बाद कुल 624 योग्य अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। सफल अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक पोर्टल upessc.up.gov.in पर जाकर विषय-वार अपनी मेरिट लिस्ट देख सकते हैं।
लिखित परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक का सफर; ऐसे तय हुआ चयन
यूपी पीजीटी 2022 की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए आयोग ने कड़े इंतजाम किए थे। इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन 9 और 10 मई 2026 को सफलता पूर्वक कराया गया था, जिसमें राज्य भर से 1,92,934 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने 2 जून को नतीजे घोषित किए थे, जिसमें कुल 2,253 अभ्यर्थियों को अगले और अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 15 जून से 27 जून 2026 तक आयोग के कार्यालय में आयोजित किया गया था। इस इंटरव्यू के संपन्न होने के तुरंत बाद आयोग ने अंतिम समीक्षा कर 18 विभिन्न विषयों के 624 पदों के लिए चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है।
किस वर्ग और विषयों में चुने गए कितने अभ्यर्थी?
कुल 624 रिक्तियों को बालक और बालिका दोनों वर्गों के तहत 18 प्रमुख विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित आदि में विभाजित किया गया था। बालक वर्ग में कुल 549 पदों पर चयन हुआ है, जिसमें सामान्य वर्ग (UR) के 332, ओबीसी (OBC) के 153 और अनुसूचित जाति (SC) के 64 अभ्यर्थी शामिल हैं। बालिका वर्ग में कुल 75 पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें सामान्य वर्ग के 56, ओबीसी के 11 और अनुसूचित जाति के 8 अभ्यर्थी शामिल हैं।
वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:
सबसे पहले आयोग की नई आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in या upsessb.pariksha.nic.in पर जाएं।
होमपेज पर दिख रहे "Results/Notice" सेक्शन या "UP PGT 2022 Result" वाले लिंक पर क्लिक करें।
अपनी संबंधित पोस्ट—बालक वर्ग या बालिका वर्ग और अपने विषय (Subject) का चयन करें।
इसके बाद स्क्रीन पर सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी।
अभ्यर्थी 'Ctrl+F' कमांड का उपयोग करके या सर्च आइकन पर अपना रोल नंबर डालकर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
भविष्य के लिए इस रिजल्ट का प्रिंटआउट जरूर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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