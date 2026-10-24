यूपी पीईटी स्टेशल ट्रेन लिस्ट : लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी समेत विभिन्न जिलों के लिए स्पेशल ट्रेन टाइम टेबल
यूपी पीईटी परीक्षा 25 व 30 अक्तूबर व 1 नवंबर को होगी। रेलवे द्वारा यह व्यवस्था परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करने और यात्रा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जाएगी।
UPSSSC PET Special Trains List: उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। परीक्षा 25 व 30 अक्तूबर व 1 नवंबर को होगी। रेलवे द्वारा यह व्यवस्था परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करने और यात्रा के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की जाएगी। पीआरओ संजय कुमार गौतम ने बताया कि परीक्षा के लिए आगरा कैंट- मेरठ परीक्षा स्पेशल ट्रेन परीक्षा वाले दिन आवश्यकतानुसार आगरा कैंट से दोपहर 2:00 बजे एवं शाम 7:00 बजे चलेगी। दोनों ट्रेनों का संचालन 24, 29, 31 अक्तूबर को होगा। मथुरा जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बांदा परीक्षा स्पेशल मथुरा जंक्शन से शाम 7:00 बजे एक परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
यहां देखें विभिन्न जिलों की स्पेशल ट्रेनें
लखनऊ-गोरखपुर और बरेली के लिए विशेष ट्रेनें
लखनऊ में रविवार को परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर-लखनऊ और लखनऊ-बरेली अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। गोरखपुर-लखनऊ दो और लखनऊ-बरेली तीन फेरों के लिए चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव के अनुसार 24 और 31 अक्तूबर को 05007 गोरखपुर-लखनऊ अनारक्षित परीक्षा विशेष गोरखपुर से 20.35 बजे चलेगी। आनन्द नगर, सिद्धार्थनगर, बढ़नी, तुलसीपुर, बलरामपुर,गोंडा, करनैलगंज, बुढ़वल, बाराबंकी, बादशाहनगर होते हुए लखनऊ जं. 04.45 बजे पहुंचेगी। 25 अक्तूबर एवं 01 नवंबर को 05008 लखनऊ जंक्शन से 20.55 बजे चलेगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता के अनुसार मुरादाबाद–लखनऊ–मुरादाबाद अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन 25 एवं 30 अक्तूबर और 01 नवंबर को दोनों दिशाओं में संचालित होगी। तीन-तीन फेरे लगाएंगी।
वाराणसी वालों के लिए
पीईटी के परीक्षार्थियों के लिए अनारक्षित विशेष गाड़ियां चलाई जाएंगी। एनईआर (वाराणसी मंडल) के पीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि गाड़ी संख्या-05153 बलिया से 24, 29 और 31 अक्तूबर को शाम 7.30 बजे प्रस्थान करके रात 10:20 बजे कैंट आएगी। यहां से बनारस, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज जंक्शन होकर अगले दिन सुबह 6 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या-05154 परीक्षा विशेष गाड़ी 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को कानपुर सेंट्रल से दोपहर 12:55 बजे प्रस्थान कर रात 9.10 बजे कैंट आएगी। देर रात 1:15 बजे बलिया पहुंचेगी। उधर, उत्तर रेलवे की ओर से चलने वाली विशेष गाड़ी 25 अक्तूबर को लखनऊ से शाम 6:05 बजे प्रस्थान करेगी।
कानपुर
कानपुर सेंट्रल से मथुरा, बलिया को स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा झांसी, खजुराहो, प्रयागराज, लखनऊ सहित स्थानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को 10 रैक रिजर्व में खड़े करा दिए हैं। प्रयागराज के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि सेंट्रलल से मथुरा जंक्शन स्पेशल ट्रेन 24,29 और 31 अक्तूबर को चलेगी। सेंट्रल से रात 8 बजे चलकर मथुरा दूसरे दिन 3:10 बजे पहुंचेगी। रेल प्रशासन ने पीईटी परीक्षार्थियों के लिए कानपुर से बलिया स्पेशल ट्रेन बलिया से 24, 29 व 31 अक्टूबर तो 05154 कानपुर सेंट्रल से 25, 30 अक्टूबर व 1 नवंबर चलेगी। 05153 बलिया से रात्रि 19:30 बजे चलकर औड़िहार जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज रामबाग फतेहपुर रास्ते से कानपुर सेंट्रल पर दूसरे दिन सुबह 6:00 बजे पहुंचेगी।
गाजीपुर
रेलवे प्रशासन ने आजमगढ़-गोरखपुर और बलिया-प्रयागराज रामबाग के बीच अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। दोनों ट्रेनें तीन फेरों में चलाई जाएंगी। इससे गाजीपुर समेत आसपास के जिलों के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सहूलियत मिलेगी। गाड़ी संख्या 05153 बलिया-प्रयागराज रामबाग परीक्षा विशेष 24, 29 और 31 अक्टूबर को बलिया से रात 7:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन यूसुफपुर से रात 8:04 बजे और गाजीपुर सिटी से रात 8:37 बजे प्रस्थान करेगी। औड़िहार, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन, बनारस और ज्ञानपुर रोड होते हुए अगले दिन रात 12:40 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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