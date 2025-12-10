UP PET Result : यूपी पीईटी रिजल्ट जारी, अब इन 44000 पदों पर होंगी भर्तियां, लेखपाल के सर्वाधिक पद

संक्षेप: UP PET Result : यूपी पीईटी रिजल्ट आने के बाद अब 44000 भर्तियों का इंतजार है। लेखपाल के 7994, तकनीकी सेवा के 5431, कनिष्ठ सहायक के 4582 अधिशासी अधिकारी के 320 पदों के प्रस्ताव आयोग को मिल चुके हैं।

UP PET Result , Score Card upsssc.gov.in : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2025) का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। इसे वेबसाइट https://upsssc.gov.in पर देखा जा सकता है। पीईटी तीन साल के लिए मान्य होगा। परिणाम जारी होने के साथ समूह ‘ग’ के रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से इसकी सूचना जारी की गई। पीईटी प्रदेश के 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्रों पर 6 व 7 सितंबर को आयोजित की गई थी। इसके लिए 2531996 ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा में 1943171 परीक्षार्थी शामिल हुए। अध्यक्ष एसएन साबत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में परीक्षा परिणाम को मंजूरी दी गई। परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से तीन साल के लिए मान्य होगा।

यूपी पीईटी स्कोर आयोग के अधिकृत मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। परीक्षा के दौरान 41 अभ्यर्थियों ने अपनी ओएमआर शीट में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नहीं भरा या गलत अंकित कर दिया था। ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त कर दिया गया है और यह स्कोर कार्ड में परिणाम की स्थिति कैंसल दर्ज है। कुल 517 अभ्यर्थियों को परीक्षा के मानकों द्वारा शर्तों के आधार पर लिखित परीक्षा का औपबंधिक प्रवेश दिया गया था। इन अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में परिणाम की स्थिति अस्थायी अनुमति दर्ज है। 44 अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में अनफेयर मींस दर्ज है।

भर्तियों के आवेदन लेगा आयोग इस स्क्रीनिंग परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी लेवल के हजारों पदों को भरा जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ( पीईटी ) परिणाम के बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आयोग आवेदन लेगा। पीईटी स्कोर के आधार पर अलग-अलग भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/स्किल टेस्ट/शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

होंगी 44000 पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44778 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 पीईटी का परिणाम ( UPSSSC PET Result 2025 ) जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ तक के पदों को भरने का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इनमें कुल 44778 पद हैं।