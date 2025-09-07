UP PET Exam : another candidate appeared in upsssc pet officer came to know after long hours uppet UP PET Exam : यूपी पीईटी में असल अभ्यर्थी की जगह दूसरा दे गया परीक्षा, घंटों बाद चला पता, Career Hindi News - Hindustan
UP PET Exam : यूपी पीईटी में असल अभ्यर्थी की जगह दूसरा दे गया परीक्षा, घंटों बाद चला पता

UP PET Exam : यूपी पीईटी के दौरान शनिवार को प्रयागराज के जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज केंद्र पर एक अभ्यर्थी की जगह दूसरा युवक परीक्षा देकर चला गया। घंटों बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजSun, 7 Sep 2025 07:49 AM
UP PET Exam : यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के दौरान शनिवार को जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज केंद्र पर एक अभ्यर्थी की जगह दूसरा युवक परीक्षा देकर चला गया। प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने के घंटों बाद जानकारी होने पर केंद्र व्यवस्थापक व स्टैटिक मजिस्ट्रेट में खलबली मच गई। जार्जटाउन थाने में अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। वहीं, केंद्र के एक कर्मचारी पर भी लापरवाही का आरोप लगाया गया है।

प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों समेत जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी शनिवार को प्रारंभिक आर्हता परीक्षा कराई हुई। केंद्र में सुबह की पाली में बलिया के अभ्यर्थी शुभम कुमार की जगह दूसरा युवक परीक्षा देने आया। बायोमैट्रिक जांच में संदेह होने पर लखनऊ कंट्रोल रूम से सूचना भी दी गई। आरोप है कि केंद्र में ड्यूटीरत कर्मचारी प्रियंका ने जांच में सही साबित करते हुए युवक को परीक्षा देने की अनुमति दे दी। प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी की जगह दूसरे युवक के परीक्षा देने की पुष्टि होने पर खलबली मच गई। हालांकि तब तक ओएमआर सीट सील हो चुकी थी। डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने बताया कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट अमरेशचंद्र और केंद्र व्यवस्थापक डॉ. नंदिनी तिवारी की तहरीर पर जार्जटाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी पीईटी प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा गया, देखें पेपर

औसत रहा पेपर, समय से पहले ही कर लिया हल

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) 2025 का पेपर आसान रहा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दो घंटे की समयसीमा से काफी पहले ही पेपर हल करके बैठ गए थे। हिन्दू महिला इंटर कॉलेज केंद्र पर पहली पाली में परीक्षा देने वाले वाराणसी के अमन कुशवाहा ने बताया कि प्रश्नपत्र औसत था, कोई कठिनाई नहीं हुई। बलिया के अभय कुमार ने कहा कि पेपर ठीक था, सामान्य अध्ययन से अच्छे प्रश्न थे। बलिया के ही कुलदीप ने कहा कि गणित में लाभ-हानि और प्रतिशत के प्रश्न अधिक थे। सोनभद्र के सागर, वाराणसी के ओम प्रकाश यादव और बलिया के अमित कुमार को भी पेपर औसत लगा।

