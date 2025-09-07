UP PET Exam : यूपी पीईटी में असल अभ्यर्थी की जगह दूसरा दे गया परीक्षा, घंटों बाद चला पता

UP PET Exam : यूपी पीईटी के दौरान शनिवार को प्रयागराज के जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज केंद्र पर एक अभ्यर्थी की जगह दूसरा युवक परीक्षा देकर चला गया। घंटों बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली। एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों समेत जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी शनिवार को प्रारंभिक आर्हता परीक्षा कराई हुई। केंद्र में सुबह की पाली में बलिया के अभ्यर्थी शुभम कुमार की जगह दूसरा युवक परीक्षा देने आया। बायोमैट्रिक जांच में संदेह होने पर लखनऊ कंट्रोल रूम से सूचना भी दी गई। आरोप है कि केंद्र में ड्यूटीरत कर्मचारी प्रियंका ने जांच में सही साबित करते हुए युवक को परीक्षा देने की अनुमति दे दी। प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी की जगह दूसरे युवक के परीक्षा देने की पुष्टि होने पर खलबली मच गई। हालांकि तब तक ओएमआर सीट सील हो चुकी थी। डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने बताया कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट अमरेशचंद्र और केंद्र व्यवस्थापक डॉ. नंदिनी तिवारी की तहरीर पर जार्जटाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।