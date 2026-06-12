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यूपी की नई TGT PGT भर्ती में नॉन BEd वालों से नाइंसाफी न हो, 23123 वैकेंसी पुराने नियम से भरने की मांग

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, प्रयागराज
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उत्तर प्रदेश में  टीजीटी और पीजीटी के 23,123 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के तहत भर्ती कराने की मांग को लेकर युवा मंच ने गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर धरना प्रदर्शन किया

यूपी की नई TGT PGT भर्ती में नॉन BEd वालों से नाइंसाफी न हो, 23123 वैकेंसी पुराने नियम से भरने की मांग

उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) के 23,123 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के तहत भर्ती कराने की मांग को लेकर युवा मंच ने गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर सरकार से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई।

युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री और प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को संबोधित ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई नियमावली लागू न की जाए और रिक्त पदों पर पूर्व में प्रचलित नियमावली के अनुसार जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। अनिल सिंह ने कहा कि नियमावली में अचानक बदलाव से लाखों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे।

उन्होंने कहा कि प्राविधिक कला, हिन्दी, अंग्रेजी समेत विभिन्न विषयों के नॉन-बीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों की अनदेखी की तो युवा मंच लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से आंदोलन को और व्यापक करेगा।

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इस अवसर पर अखिलेश वर्मा, बृजेश सिंह, शहजेव आलम, सुशोभित चौरसिया, सरजू कुमार सोनी, राजेंद्र वर्मा, कपिल देव वर्मा, अनिल कुमार सिंह, बृजेश पाण्डेय, गंगा प्रसाद सिंह, आरती सिंह, अनीता यादव, रिंकी चौहान, सुमन यादव, अर्चना कुशवाहा, नेहा सिंह, ममता पटेल, प्रियंका पांडे, जितेंद्र चतुर्वेदी, वीरेंद्र यादव, विपिन पाल, संदीप पाल आदि मौजूद रहे।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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