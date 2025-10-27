UP NEET UG: यूपी नीट यूजी 2025 तीसरे चरण में प्रवेश पांच तक
यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग की तीसरे चरण की समयसीमा एक बार फिर बढ़ गई है। अब तीसरे राउंड में स्टेट कोटे की सीटें अभ्यर्थी 27 अक्तूबर को सुबह 11 बजे तक लॉक कर सकेंगे।चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय ने सरकारी व निजी मेडिकल के साथ ही डेंटल कालेजों में बाकी बची सीटों के लिए सीट लॉक करने, आवंटन परिणाम और प्रवेश लेने की प्रक्रिया की समयसीमा को बढ़ा दिया है। सीट आवंटन का परिणाम 27 की जगह अब 29 अक्तूबर को घोषित होगा। सीट आवंटन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने व प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभी तक 30 अक्तूबर से एक नवंबर तक समय दिया गया था। अब इसे तीन से पांच नवंबर कर दिया गया है। दो नवंबर को अवकाश रहेगा।
अहम डॉक्यूमेंट
अलॉटमेंट लेटर की कॉपी
नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड
नीट यूजी 2025 स्कोरकार्ड
कक्षा 10 के मार्कशीट और प्रमाणपत्र
कक्षा 12 के मार्कशीट और प्रमाणपत्र
डॉमिसाइल सर्टिफिकेट (यूपी सरकार द्वारा निर्दिष्ट फॉर्मेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
आरक्षण प्रमाणपत्र (UP सरकार द्वारा निर्दिष्ट फॉर्मेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
10 लाख का बॉन्ड भरना होगा
सरकारी मेडिकल व बीडीएस कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से संबंधित बॉन्ड भराया जाएगा। ये बॉन्ड दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस बॉन्ड की धनराशि 10 लाख तय की गई। मतलब उन्हें महानगरों को छोड़कर अन्य जिलों में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन PG, JR के रूप में और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन पीएचसी केंद्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा देनी होगी।