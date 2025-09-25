UP NEET UG : MBBS व BDS दाखिले के लिए यूपी नीट राउंड 2 का रिजल्ट upneet.gov.in पर जारी

UP NEET UG 2025 Counselling: स्टेट कोटा की 85 फीसदी एमबीबीएस व बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के राउंड-2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। upneet.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

UP NEET UG 2025 Counselling: डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DGME), उत्तर प्रदेश ने स्टेट कोटा की 85 फीसदी एमबीबीएस व बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के राउंड-2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार 25 से 27 सितंबर 2025 के बीच सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉट किए गए मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करने की तिथि 29, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर 2025 है।

अहम डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट लेटर की कॉपी

नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड

नीट यूजी 2025 स्कोरकार्ड

कक्षा 10 के मार्कशीट और प्रमाणपत्र

कक्षा 12 के मार्कशीट और प्रमाणपत्र

डॉमिसाइल सर्टिफिकेट (यूपी सरकार द्वारा निर्दिष्ट फॉर्मेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)

आरक्षण प्रमाणपत्र (UP सरकार द्वारा निर्दिष्ट फॉर्मेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)

पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक)