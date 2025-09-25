UP NEET UG : MBBS व BDS दाखिले के लिए यूपी नीट राउंड 2 का रिजल्ट upneet.gov.in पर जारी
UP NEET UG 2025 Counselling: स्टेट कोटा की 85 फीसदी एमबीबीएस व बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के राउंड-2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। upneet.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
UP NEET UG 2025 Counselling: डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DGME), उत्तर प्रदेश ने स्टेट कोटा की 85 फीसदी एमबीबीएस व बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के राउंड-2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार 25 से 27 सितंबर 2025 के बीच सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अलॉट किए गए मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करने की तिथि 29, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर 2025 है।
अहम डॉक्यूमेंट
अलॉटमेंट लेटर की कॉपी
नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड
नीट यूजी 2025 स्कोरकार्ड
कक्षा 10 के मार्कशीट और प्रमाणपत्र
कक्षा 12 के मार्कशीट और प्रमाणपत्र
डॉमिसाइल सर्टिफिकेट (यूपी सरकार द्वारा निर्दिष्ट फॉर्मेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
आरक्षण प्रमाणपत्र (UP सरकार द्वारा निर्दिष्ट फॉर्मेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
पहचान प्रमाण की फोटोकॉपी (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक)
10 लाख का बॉन्ड भरना होगा
सरकारी मेडिकल व बीडीएस कॉलेजों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से संबंधित बॉन्ड भराया जाएगा। ये बॉन्ड दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। इस बॉन्ड की धनराशि 10 लाख तय की गई। मतलब उन्हें महानगरों को छोड़कर अन्य जिलों में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन PG, JR के रूप में और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन पीएचसी केंद्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा देनी होगी।