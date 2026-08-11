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UP NEET UG : एक बड़ी गलती से 69 अभ्यर्थी MBBS और BDS काउंसलिंग से बाहर, क्या हैं 2 बड़े नियम

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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UP NEET UG Counselling 2026: यूपी नीट यूजी-2026-27 की काउंसलिंग प्रक्रिया से 69 अभ्यर्थियों को डिबार घोषित कर दिया गया है। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम के यह अभ्यर्थी इस साल काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे।

नीट काउंसलिंग
UP NEET UG Counselling 2026

UP NEET UG Counselling 2026: यूपी नीट यूजी-2026-27 की काउंसलिंग प्रक्रिया से 69 अभ्यर्थियों को डिबार घोषित कर दिया गया है। एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम के यह अभ्यर्थी इस साल काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। इनमें दो श्रेणी के अध्यर्थी शामिल हैं। पहले वे जिन्हें स्ट्रे वैकेंसी राउंड से सीट आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लिया। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 51 है। वहीं दूसरी श्रेणी उन अभ्यर्थियों की है, जिन्होंने काउंसलिंग के दौरान मेडिकल कॉलेज व डेंटल कॉलेजों में प्रवेश ले लिया। मगर अंतिम चक्र की काउंसलिंग के बाद पाठ्यक्रम पूरा करने से पूर्व ही सीट छोड़ दी गई। ऐसे अभ्यर्थियों की कुल संख्या 18 है।

क्या हैं नियम

- यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राण्उड से आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लेता हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यूपी नीट यूजी काउंसिलिंग 2026-27 के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

- राजकीय /निजी क्षेत्र के मेडिकल डेण्टल कॉलेजों के लिए यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा अन्तिम चक की काउंसिलिंग के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती हैं, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से Debar कर दिया जायेगा।

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यूपी नीट यूजी काउंसलिंग

उत्तर प्रदेश की स्टेट कोटा की 85 फीसदी एमबीबीएस व बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए नीट यूजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं। एप्लाई करने और फीस भुगतान की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2026 है। इससे पहले डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (DMER) ने उत्तर प्रदेश के मेडिकल व डेंटल संस्थानों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग से जुड़े दिशानिर्देश जारी किए थे। नीट यूजी 2026 की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। सभी पात्र अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट https://upneet.gov.in पर लॉगिन करके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

दस्तावेज और ऑनलाइन सत्यापन

दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए पंजीकरण के समय अभ्यर्थियों को किसी एक नोडल सेंटर का चयन करना होगा

वेबसाइट पर निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:

हाईस्कूल की मार्कशीट / प्रमाण-पत्र

इंटरमीडिएट की मार्कशीट

आरक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्र , यदि लागू हो

डोमिसाइल (निवास) सर्टिफिकेट - यदि लागू हो

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सिक्योरिटी डिपोजिट

च्वाइस फिलिंग (सीटों के चयन) की पात्रता के लिए सुरक्षा राशि ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य है

राजकीय क्षेत्र (Government) की मेडिकल/डेन्टल सीटों के लिए: रु 30,000

निजी क्षेत्र (Private) के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए: रु 2,00,000

निजी क्षेत्र (Private) के डेन्टल कॉलेजों की सीटों के लिए: रु 1,00,000

राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्रों (मेडिकल और डेन्टल) की सीटों के लिए: रु 2,00,000

राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्रों के केवल डेन्टल कॉलेजों की सीटों के लिए: रु 1,00,000

सिक्योरिटी राशि ट्यूशन फीस में एडजस्ट नहीं की जाएगी। भुगतान के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के बैंक खाते का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग समाप्त होने के बाद अनावंटित (जिन्हें सीट नहीं मिली) और प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों की सुरक्षा राशि इसी खाते में वापस की जाएगी

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च्वाइस फिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया

अभ्यर्थियों को केवल अपनी पसंद और वरीयता के आधार पर उन्हीं कॉलेजों का विकल्प भरना चाहिए जिनमें वे प्रवेश के इच्छुक हैं।

च्वाइस लॉक करना अनिवार्य है; यदि अभ्यर्थी अपनी च्वाइस लॉक नहीं करता है, तो वह स्वतः ही आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। लॉक करने के बाद च्वाइस में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

एडमिशन

राजकीय कॉलेजों में सीट आवंटित होने पर एडमिशन प्रक्रिया सीधे आवंटित कॉलेज में पूरी होगी।

निजी कॉलेजों में सीट आवंटित होने पर प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित नोडल सेंटर पर संपन्न कराई जाएगी।

यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026

यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 उत्तर प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 85% MBBS और BDS सीटें देने के लिए एक स्टेट लेवल काउंसलिंग प्रोसेस है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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