UP NEET UG counselling 2025: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें डिटेल्स

UP NEET UG 2025: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 03:32 PM
UP NEET UG counselling 2025: डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (DMER) की ओर से आज 10 सितंबर 2025 से उत्तर प्रदेश के संस्थानों में एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। मेरिट लिस्ट 15 सितंबर को आएगी।

चॉइस फिलिंग 15-18 सितंबर के बीच और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 सितंबर को आएगा। 20 से 26 सितंबर के बीच दाखिला ले सकेंगे। चॉइस फिलिंग के लिए वे ही अभ्यर्थी योग्य होंगे जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली हो व जिनके ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका होगा व जिन्होंने सिक्योरिटी राशि जमा की होगी।

रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट को 2000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। हालांकि आपको बता दें कि जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने और फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि स्टूडेंट्स को सीट आवंटित की जाती है तो उसे सरकारी कॉलेज में सीट पाने के लिए 30,000 हजार रुपये सिक्योरिटी जमा करनी होगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटित होने पर स्टूडेंट्स को 2 लाख रुपये और प्राइवेट डेंटल कॉलेज में सीट आवंटित होने पर 1 लाख रुपये सिक्योरिटी जमा करनी होगी।

इच्छुक और योग्य कैंडिडेट 15 सितंबर तक राउंड 2 यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट 15 सितंबर, 2025 को जारी की जाएगी और इसके बाद स्टूडेंट्स 15 से 18 सितंबर तक चाॅइस लॉक कर सकते हैं। राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 सितंबर को जारी किया जाएगा। कैंडिडेट 20 सितंबर से अपना प्रोविजनल कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे। कैंडिडेट को सीट एक्सेप्ट करने और आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए 20 से 26 सितंबर, 2025 तक का समय दिया जाएगा।

