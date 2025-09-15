UP NEET UG Counselling 2025 : round 2 merit list dmet ug counselling pdf download UP NEET UG Counselling 2025 : खत्म हुआ इंतजार, राउंड 2 मेरिट लिस्ट आज होगी जारी; ऐसे करें चेक, Career Hindi News - Hindustan
UP NEET UG Counselling 2025 : खत्म हुआ इंतजार, राउंड 2 मेरिट लिस्ट आज होगी जारी; ऐसे करें चेक

यूपी NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 की मेरिट लिस्ट आज जारी होगी। छात्र upneet.gov.in से पीडीएफ डाउनलोड कर अपने चयन की स्थिति और अगला स्टेप चेक कर सकेंगे।

UP NEET UG Counselling 2025 : उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों के लिए अहम दिन आ गया है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DMET), उत्तर प्रदेश आज 15 सितंबर 2025 को UP NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 मेरिट लिस्ट जारी करने जा रहा है। यह लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर उपलब्ध होगी।

UP NEET UG Counselling 2025 : कौन देख सकता है यह लिस्ट?

जिन छात्रों ने UP NEET UG काउंसलिंग 2025 के राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वही इस मेरिट लिस्ट को चेक कर पाएंगे। लिस्ट में उन छात्रों के नाम और विवरण होंगे जिन्हें काउंसलिंग की अगली स्टेप यानी चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट में भाग लेने का मौका मिलेगा।

UP NEET UG Counselling 2025 : राउंड में इन तारीखों का रखें ध्यान

क्र.सं.गतिविधितारीखें
1.ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड10.09.2025 (शाम 5 बजे) से 15.09.2025 (सुबह 11 बजे) तक
2.फीस पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट10.09.2025 (सुबह 11 बजे) से 15.09.2025 (दोपहर 2 बजे) तक
3.मेरिट लिस्ट जारी15.09.2025
4.ऑनलाइन चॉइस फिलिंग15.09.2025 (शाम 5 बजे) से 18.09.2025 (शाम 5 बजे) तक
5.सीट अलॉटमेंट रिजल्ट19.09.2025
6.अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड और एडमिशन20.09.2025 से 26.09.2025 तक

UP NEET UG Counselling 2025 : कैसे देखें मेरिट लिस्ट

छात्रों को मेरिट लिस्ट देखने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

1. आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं।

2. News/Notifications या Counselling & Allotment सेक्शन खोलें।

3. “UP NEET Round 2 Merit List (PDF)” लिंक पर क्लिक करें।

4. PDF डाउनलोड करें और खोलें।

5. अपना नाम, NEET रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर सर्च करें।

6. अगर नाम शामिल है तो आगे की प्रक्रिया के लिए चॉइस फिलिंग करें, वरना हेल्पलाइन से संपर्क करें।

7. अपनी डिटेल्स का स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट ज़रूर सुरक्षित रखें।

आगे क्या होगा?

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद छात्रों को तुरंत 15 सितंबर शाम 5 बजे से 18 सितंबर शाम 5 बजे तक चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसके बाद 19 सितंबर 2025 को सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट घोषित होगा। चुने गए छात्रों को 20 से 26 सितंबर 2025 तक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

