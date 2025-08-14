UP NEET UG Counselling 2025: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज होगा जारी, देखें डिटेल्स

UP NEET UG 2025: आज 14 अगस्त 2025 को यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के राउंड 1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मेडिकल सीटों पर एडमिशन के लिए राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट upneet.gov.in पर रिलीज किया जाएगा।

Thu, 14 Aug 2025 01:12 PM

UP NEET UG counselling 2025: डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (DMER) की ओर से आज 14 अगस्त 2025 को यूपी नीट यूजी काउंसलिंग के राउंड 1 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मेडिकल सीटों पर एडमिशन के लिए राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट upneet.gov.in पर रिलीज किया जाएगा। अगर आप ने भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अपना अलॉटमेंट स्टेट्स चेक कर सकेंगे।

काउंसलिंग प्रक्रिया में राज्य भर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्रामों में एडमिशन शामिल है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा कॉलेज के विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर लिया और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान कर दिया है।

रिवाइज्ड राज्य मेरिट लिस्ट के अनुसार, 32,230 उम्मीदवारों ने यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड हैं, इस वर्ष के राज्य-स्तरीय आवंटन के लिए अतिरिक्त 1,531 छात्रों को जोड़ा गया है।

यूपी नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार यदि किसी कैंडिडेट को राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट किया जाता है तो उसे पहले 18 से 23 अगस्त के बीच अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा और आवंटित हुए इंस्टीट्यूट में 25 और 26 अगस्त के बीच रिपोर्ट करना होगा।

कॉलेज ज्वॉइन करने के लिए के जरूरी डॉक्यूमेंट्स : उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा।

1. सीट अलॉटमेंट लेटर

2. नीट एडमिट कार्ड

3. नीट स्कोर कार्ड : रिजल्ट या रैंक लेटर

4. बर्थ सर्टिफिकेट

5. 10वीं का सर्टिफिकेट

6. 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

7. आईडी प्रूफ (पैन कार्ड/ आधार / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)

8. कास्ट सर्टिफिकेट

UP NEET UG COUNSELLING 2025: यूपी नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करें- 1. आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं।

2. "UP NEET UG 2025 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट" वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर ओपन सीट अलॉटमेंट स्थिति देखें।