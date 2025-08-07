UP NEET UG : यूपी में नीट यूजी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी

यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड के शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया गया है। बढ़ा हुआ टाइम शेड्यूल आप upneet.gov.in पर चेक कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर बदला हुआ शेड्यूल जारा किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की तारीख 8 अगस्त रात 11 बजे से 11 बजे तक रहेगी। 11 को राज्य मेरिट लिस्ट आएगी। ऑनलाइन विकल्प भरने की प्रक्रिया 11 से 13 अगस्त तक चलेगी। 14 को पहले राउंड का सीट आवंटन होगा। 18 से 23 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर दस्तावेज सत्यापन के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके लिए 25 और 26 अगस्त को अंतिम मौका है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के लिए 11 अगस्त शाम 5 बजे से 13 अगस्त 5:00 बजे तक का सम. है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट14 अगस्त को आएगा। यह फैसला मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यूजी काउंसलिंग की समय सीमा बढ़ाने के बाद लिया गया है।