UP NEET UG Counselling 2025 Revised Dates Out for MBBS BDS admission

UP NEET UG : यूपी में नीट यूजी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी

UP NEET UG Counselling 2025 Revised Dates : यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड के शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया गया है। बढ़ा हुआ टाइम शेड्यूल आप upneet.gov.in पर चेक कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने बदला हुआ शेड्यूल जारा किया है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:33 AM
यूपी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के पहले राउंड के शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया गया है। बढ़ा हुआ टाइम शेड्यूल आप upneet.gov.in पर चेक कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी कर बदला हुआ शेड्यूल जारा किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की तारीख 8 अगस्त रात 11 बजे से 11 बजे तक रहेगी। 11 को राज्य मेरिट लिस्ट आएगी। ऑनलाइन विकल्प भरने की प्रक्रिया 11 से 13 अगस्त तक चलेगी। 14 को पहले राउंड का सीट आवंटन होगा। 18 से 23 तक आवंटन पत्र डाउनलोड कर दस्तावेज सत्यापन के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके लिए 25 और 26 अगस्त को अंतिम मौका है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के लिए 11 अगस्त शाम 5 बजे से 13 अगस्त 5:00 बजे तक का सम. है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट14 अगस्त को आएगा। यह फैसला मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यूजी काउंसलिंग की समय सीमा बढ़ाने के बाद लिया गया है।

नीट यूजी ब्रोशर में लिखे निर्देशानुसार अभ्यर्थी अपनी एलिजिबिलिटी खुद से चेक करें। चॉइस फिलिंग के लिए वहीं अभ्यर्थी एलिजिबिल होंगे, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया पूरी कर ली हो और जिनके डॉक्यूमेंट्स का ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुका होगा, और फीस जमा की होगी।

आपको बता दें कि 30 जुलाई को यूपी नीट स्टेट काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी जिसमें 30699 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंट ट्रेनिंग राज्य में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की 85 फीसदी एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों पर दाखिले के लिए स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग करा रहा है।

यूपी में एमबीबीएस की 11043 और बीडीएस की 2201 सीटें हैं। यूपी नीट यूजी काउंसलिंग से सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 4443, सरकारी डेंटल कॉलेजों की 51, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 6600 और प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की 2150 सीटों पर दाखिले होंगे।

