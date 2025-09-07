up neet ug counselling 2025 private medical college fees high court order इंतजार करिए; यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस पर हाईकोर्ट की रोक, छात्रों को दिया निर्देश, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़up neet ug counselling 2025 private medical college fees high court order

इंतजार करिए; यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस पर हाईकोर्ट की रोक, छात्रों को दिया निर्देश

यूपी में एमबीबीएस-बीडीएस दाखिले की प्रक्रिया के बीच प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर विवाद गहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि फीस स्ट्रक्चर अंतिम आदेश तक अस्थायी रहेगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 03:57 PM
share Share
Follow Us on
इंतजार करिए; यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस पर हाईकोर्ट की रोक, छात्रों को दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश में नीट-यूजी काउंसलिंग 2025 के दौरान प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर बड़ा अपडेट आया है। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (DGME-UP) ने उम्मीदवारों को सूचित किया है कि प्राइवेट नॉन-माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजों की फीस फिलहाल कानूनी जांच के अधीन है और अंतिम फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से आएगा।

हाईकोर्ट का आदेश

1 सितंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राइवेट कॉलेजों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने साफ कहा कि असिस्टेड और अनअसिस्टेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस स्ट्रक्चर फिलहाल अस्थायी रहेगा और यह अंतिम आदेश के बाद ही तय होगा।

याचिका दायर करने वाले कॉलेजों में हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रसाद इंस्टीट्यूट, कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, एनसीआर इंस्टीट्यूट और श्रीराम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान शामिल हैं।

फीस स्ट्रक्चर

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने 24 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर इन कॉलेजों की फीस तय की थी। कुछ कॉलेजों की तय की गई अस्थाई फीस इस प्रकार है-

  • हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज: 13,21,492 रुपये
  • वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज: 11,10,508 रुपये
  • प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज: 11,03,932 रुपये
  • कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज: 11,73,856 रुपये
  • मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज: 16,72,660 रुपये
  • एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज: 12,19,917 रुपये
  • श्रीराम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट: 19,78,214 रुपये

धोखाधड़ी पर कार्रवाई

इस बीच, लखनऊ प्रशासन ने 11 उम्मीदवारों पर फर्जी दस्तावेजों से एमबीबीएस एडमिशन लेने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है। इनमें से चार छात्रों विवेक ठाकुर (पखनपुरा), ख्याति गुप्ता (नगवा गाई), सुमित कुमार राय (बिबीपुर), और अशुतोष कुमार (फिरोजपुर) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

आरक्षण पर भी कोर्ट की सख्ती

हाईकोर्ट ने हाल ही में एक और बड़ा आदेश देते हुए उन चार मेडिकल कॉलेजों (कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर) में 79% तक बढ़े आरक्षण को खारिज कर दिया। इसके बाद DGME ने साफ कहा है कि इन कॉलेजों में नए सिरे से सीट अलॉटमेंट किया जाएगा।

छात्रों के लिए निर्देश

DGME-UP ने साफ किया है कि जिन छात्रों को नॉन-माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सीटें मिली हैं, वे अभी फीस जमा न करें और कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार करें।

Medical
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।