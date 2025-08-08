MBBS और BDS के लिए UP NEET UG काउंसलिंग 2025 का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, कब तक आएगी मेरिट लिस्ट

UP NEET UG Counselling 2025 : यूपी में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए NEET UG काउंसलिंग के नए शेड्यूल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है।

UP NEET UG Counselling 2025 : उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई का सपना देख रहे हजारों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। DGME, UP यानी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय ने NEET UG काउंसलिंग 2025 का संशोधित कार्यक्रम के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 11 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन पूरी करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट भी 11 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी 11 से 13 अगस्त के बीच चॉइस फिलिंग यानी कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता दर्ज कर सकेंगे। पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 14 अगस्त को आएगी। जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट होगी, वे 18 से 23 अगस्त या 25 से 26 अगस्त के बीच अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकेंगे और संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर पाएंगे।

UP NEET UG Counselling 2025 के लिए केवल वही उम्मीदवार चॉइस फिलिंग कर सकेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है, उनके मूल दस्तावेज़ों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चुकी है और जिन्होंने सिक्योरिटी फीस भी जमा कर दी है। बिना इन तीन प्रक्रियाओं को पूरा किए, चॉइस फिलिंग संभव नहीं होगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को upneet.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर “UP NEET UG Counselling 2025 Registration” लिंक पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना, शुल्क का भुगतान करना और फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट निकालना अनिवार्य है।